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Fotokvant LED-660 PRO светодиодная панель 660 светодиодов 3200-5600 К.
Fotokvant LED-660 PRO светодиодная панель 660 светодиодов 3200-5600 К.
Fotokvant LED-660 PRO светодиодная панель 660 светодиодов 3200-5600 К.
Fotokvant LED-660 PRO светодиодная панель 660 светодиодов 3200-5600 К.
Fotokvant LED-660 PRO светодиодная панель 660 светодиодов 3200-5600 К.
Fotokvant LED-660 PRO светодиодная панель 660 светодиодов 3200-5600 К.
Fotokvant LED-660 PRO светодиодная панель 660 светодиодов 3200-5600 К.
Fotokvant LED-660 PRO светодиодная панель 660 светодиодов 3200-5600 К.
Fotokvant LED-660 PRO светодиодная панель 660 светодиодов 3200-5600 К.
Fotokvant LED-660 PRO светодиодная панель 660 светодиодов 3200-5600 К.
Fotokvant LED-660 PRO светодиодная панель 660 светодиодов 3200-5600 К.
Fotokvant LED-660 PRO светодиодная панель 660 светодиодов 3200-5600 К.

Fotokvant LED-660 PRO светодиодная панель 660 светодиодов 3200-5600 К.

Fotokvant
Артикул: DAN-4579

Светодиодная панель Fotokvant LED-660 PRO.

Компактный и легкий светодиодный осветитель на 660 светодиодов. Цветовая температура 3200-5600 К. Питание от сети или двух аккумуляторов (приобретаются отдельно). Крепеж к стойке на кронштейне лира. 

Описание

Осветитель представляет из себя плоский источник света с расположенными по всей площади 660 яркими светодиодами. Прибор воспроизводит мягкий и яркий пучок света с цветовой температурой 3200-5600 К. Цветовая температура регулируется с помощью двух димеров, расположенных на задней панели.

Малое энергопотребление и тепловыделение обеспечивают экономичную и комфортную работу. Питание может осуществляться как от сети (сетевой адаптер в комплекте поставки) так и от двух аккумуляторов 7,2 V. Постоянная яркость сохраняется даже при низком заряде аккумулятора.

Для удобства транспортировки и хранения осветитель поставляется в сумке.

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