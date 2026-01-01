Fotokvant LED-660 PRO светодиодная панель 660 светодиодов 3200-5600 К.

Описание

Осветитель представляет из себя плоский источник света с расположенными по всей площади 660 яркими светодиодами. Прибор воспроизводит мягкий и яркий пучок света с цветовой температурой 3200-5600 К. Цветовая температура регулируется с помощью двух димеров, расположенных на задней панели.

Малое энергопотребление и тепловыделение обеспечивают экономичную и комфортную работу. Питание может осуществляться как от сети (сетевой адаптер в комплекте поставки) так и от двух аккумуляторов 7,2 V. Постоянная яркость сохраняется даже при низком заряде аккумулятора.

Для удобства транспортировки и хранения осветитель поставляется в сумке.