Fotokvant LED-50B RED студийный светодиодный осветитель 50 Вт с шторками и диммером

Описание

Осветитель обеспечивает равномерное и мягкое освещение, благодаря использованию высокоэффективных светодиодов.

В нем применена круглая светодиодная панель с плотно расположенными 130 светодиодами. Диаметр корпуса осветителя 160 мм.

Осветитель устанавливается на стойку при помощи кронштейна (лиры), который позволяет наклонять его и поворачивать. Металлические шторки помогут отсечь световой поток и не допустить паразитных засветок при съемке.

В металлическом корпусе предусмотрено конвекционное охлаждение.

Шторки и кронштейн также изготовлены из стали и при этом осветитель имеет достаточно небольшой вес, всего 750 г (без шторок) и 1,4 кг (со шторками).

Входящая в комплект рассеивающая матовая насадка (либо металлическая сетка) позволяет смягчить формируемый световой поток.

Характеристики: