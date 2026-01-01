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Fotokvant LED-50B RED студийный светодиодный осветитель 50 Вт с шторками и диммером
Fotokvant LED-50B RED студийный светодиодный осветитель 50 Вт с шторками и диммером

Fotokvant LED-50B RED студийный светодиодный осветитель 50 Вт с шторками и диммером

Fotokvant
Артикул: DAN-3345

Студийный светодиодный осветитель Fotokvant LED-50B RED 50 Вт со шторками и диммером.

Светодиодный осветитель с металлическими шторками. Диаметр корпуса - 160 мм, мощность - 60 ватт.

Описание

Осветитель обеспечивает равномерное и мягкое освещение, благодаря использованию высокоэффективных светодиодов.

В нем применена круглая светодиодная панель с плотно расположенными 130 светодиодами. Диаметр корпуса осветителя 160 мм. 

Осветитель устанавливается на стойку при помощи кронштейна (лиры), который позволяет наклонять его и поворачивать. Металлические шторки помогут отсечь световой поток и не допустить паразитных засветок при съемке.

В металлическом корпусе предусмотрено конвекционное охлаждение.

Шторки и кронштейн также изготовлены из стали и при этом осветитель имеет достаточно небольшой вес, всего 750 г (без шторок) и 1,4 кг (со шторками).

Входящая в комплект рассеивающая матовая насадка (либо металлическая сетка) позволяет смягчить формируемый световой поток.

Характеристики:

  • мощность - 60 Вт  
  • количество светодиодов - 130
  • цветовая температура - 5600 К
  • индекс цветопередачи - >90
  • освещенность - 1600 лк (1м)
  • крепление - 5/8" (16 мм)
  • питание от сети - 220В 50 Гц 
  • длина кабеля питания - 2,4 м
  • размер осветителя с кронштейном - 270х205х140 мм
  • вес осветителя (без шторок/со шторками) - 0,75/1,4 кг
  • размер упаковки - 290х290х230 мм
  • вес с упаковкой - 2,6 кг

Комплектация

  • Осветитель.
  • Рассеивающая панель.
  • Шторки.
  • Адаптер питания с диммером.
  • Сетевой кабель.
  • Руководство по эксплуатации.

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