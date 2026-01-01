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Fotokvant LED-30T Advanced Light точечный светодиодный осветитель
Fotokvant LED-30T Advanced Light точечный светодиодный осветитель
Fotokvant LED-30T Advanced Light точечный светодиодный осветитель
Fotokvant LED-30T Advanced Light точечный светодиодный осветитель
Fotokvant LED-30T Advanced Light точечный светодиодный осветитель
Fotokvant LED-30T Advanced Light точечный светодиодный осветитель
Fotokvant LED-30T Advanced Light точечный светодиодный осветитель

Fotokvant LED-30T Advanced Light точечный светодиодный осветитель

Fotokvant
Артикул: DAN-3971

Точечный светодиодный осветитель Fotokvant LED-30T Advanced Light.

Студийный светодиодный осветитель с байонетом Bowens, мощность светодиода 30 Вт. Имеет дисплей, плавную регулировку яркости от 5-100%, приемник дистанционного управления 2,4G.

Описание

В данной версии предусмотрена возможность управления осветителем дистанционно. С помощью пульта (приобретается отдельно) можно менять яркость осветителя, а также включать и выключать его. 

Осветитель применяется в качестве источника света, освещения фона, создания бликов, акцентирования деталей в студийной видеосъемке.

Источником света служит светодиод мощностью 30 Вт. Светодиод нового поколения обладает большим сроком службы лампы и минимальным тепловыделением.

Блок управления позволяет плавно регулировать яркость от 5% до 100% без искажения цвета. Значение яркости отображается на LCD-экране. Также есть возможность вручную отрегулировать угол луча в 15-40 градусов.

Благодаря использованию металлического корпуса осветитель устойчив к механическому воздействию. Система охлаждения пассивная.

Блок питания переменного тока, поддерживает мультинапряжение 110-240 В. Также питание может осуществляться посредством аккумулятора Sony NP-F или его аналога (приобретается отдельно).

Характеристики:

  • световой поток - 9930 ЛЮКС / 0,5 м, 2790 ЛЮКС / 1 м
  • цветовая температура 5600 K
  • мощность - 30 Вт
  • CRI - >90
  • угол луча - 120 град.
  • регулировка яркости - 5-100%
  • байонет - Bowens
  • размер - 125x125x146 мм
  • система охлаждения - пассивная
  • вес - 580 г

Комплектация

  • Осветитель - 1 шт.
  • Переходник на байонет Bowens.
  • Адаптер питания от сети.
  • Сумка - 1 шт.
  • Аккумуляторы - в комплект НЕ ВХОДЯТ!

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