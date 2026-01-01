Fotokvant LED-30T Advanced Light точечный светодиодный осветитель

В данной версии предусмотрена возможность управления осветителем дистанционно. С помощью пульта (приобретается отдельно) можно менять яркость осветителя, а также включать и выключать его.
Осветитель применяется в качестве источника света, освещения фона, создания бликов, акцентирования деталей в студийной видеосъемке.
Источником света служит светодиод мощностью 30 Вт. Светодиод нового поколения обладает большим сроком службы лампы и минимальным тепловыделением.
Блок управления позволяет плавно регулировать яркость от 5% до 100% без искажения цвета. Значение яркости отображается на LCD-экране. Также есть возможность вручную отрегулировать угол луча в 15-40 градусов.
Благодаря использованию металлического корпуса осветитель устойчив к механическому воздействию. Система охлаждения пассивная.
Блок питания переменного тока, поддерживает мультинапряжение 110-240 В. Также питание может осуществляться посредством аккумулятора Sony NP-F или его аналога (приобретается отдельно).
Характеристики:
- световой поток - 9930 ЛЮКС / 0,5 м, 2790 ЛЮКС / 1 м
- цветовая температура 5600 K
- мощность - 30 Вт
- CRI - >90
- угол луча - 120 град.
- регулировка яркости - 5-100%
- байонет - Bowens
- размер - 125x125x146 мм
- система охлаждения - пассивная
- вес - 580 г