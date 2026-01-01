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Falcon Eyes Studio LED COB180 BW светодиодный осветитель
Falcon Eyes Studio LED COB180 BW светодиодный осветитель
Falcon Eyes Studio LED COB180 BW светодиодный осветитель
Falcon Eyes Studio LED COB180 BW светодиодный осветитель
Falcon Eyes Studio LED COB180 BW светодиодный осветитель
Falcon Eyes Studio LED COB180 BW светодиодный осветитель

Falcon Eyes Studio LED COB180 BW светодиодный осветитель

Falcon Eyes
Артикул: DAN-5380

Светодиодный осветитель Falcon Eyes Studio LED COB180 BW.

Светодиодный осветитель с COB-матрицей II поколения, мощностью 180 Вт. Цветовая температура 5600 К (±100 К), CRI > 95, световой поток 13500 лм, плавное регулирование мощности 10-100 процентов. Байонет - Bowens, есть крепление для фотозонта, устанавливается на шпигот 5/8". В комплекте пульт ДУ.

Описание

Осветитель имеет прочный металлический корпус с пластиковым кожухом и двойной перфорацией который закрывает электронные элементы управления и встроенный вентилятор. Благодаря тихой работе вентилятора, осветитель можно использовать во время длительной видеосъемки - он не будет перегреваться и мешать предварительной записи звука. Корпус оборудован удобной рукояткой и кронштейном со ступенчатой регулировкой угла наклона осветителя с последующей фиксацией. Кронштейн крепится на стойку (в комплект не входит) со стандартным адептером-шпиготом 5/8" и фиксируется винтом. В кронштейне предусмотрен держатель зонта с металлическим винтом-фиксатором. Сетевой кабель питания с длиной шнура 4,5 м крепится в нижней правой части корпуса осветителя.

Небольшая по площади COB LED-матрица (диаметром 40 мм) обеспечивает мощный световой поток с высоким уровнем цветопередачи (CRI> 95) и цветовой температурой 5600 К. Формирует равномерное круглое световое пятно.

Осветитель имеет байонет Bowens и совместим со всеми небольшими и средними светоформирующими насадками с соответствующим байонетом. Насадка фиксируется легким поворотом по часовой стрелке и освобождается при помощи кнопки-фиксатора и поворота против часовой стрелки.

С тыльной стороны осветителя находится панель управления. Вращение диммера изменяет мощность светового потока в диапазоне от 10 до 100 процентов с шагом 1 процент. Диммер так же является кнопкой переключения и регулятором настройки каналов. На большом цифровом монохромном ЖК дисплее размером 45х35 мм отображаются белые символы на голубом фоне - номер канала и процентное значение мощности.

Осветитель комплектуется универсальным пультом дистанционного управления, работающим на частоте 2,4ГГц (100 каналов). Пульт управления позволяет синхронно изменять мощность светового потока нескольких осветителей. Если на пульте установить канал "00", можно добавить или убавить мощность всех осветителей, независимо от установленного на них канала и мощности. Значения отображаются и на дисплее осветителя и цифровом дисплее пульта. Пульт подходит для осветителей серии Studio LED COB и FlatLight. Питается от двух батареек ААА (в комплект не входят).

Характеристики:

  • мощность - 180 Вт
  • световой поток - 13500 лм
  • цветовая температура - 5600 К
  • регулировка мощности светового потока – 10-100 % (с шагом 1%)
  • индекс CRI - 95
  • питание - от сети 100-240 в 50 гц
  • длина кабеля - 4,5 м
  • дистанционное управление - на частоте 2,4 Ггц
  • питание пульта - 2 элемента ААА (в комплект не входят)
  • система охлаждения - активная, встроенный вентилятор
  • байонет - Bowens
  • материал корпуса и кронштейна-адаптера - металл/пластик
  • отверстие для установки на шпигот - 5/8”
  • размер осветителя (с рукояткой и кронштейном) - 31х22х13 см
  • вес осветителя - 2 кг


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