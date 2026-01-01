Grifon SP-SB 65 шар - софтбокс диаметр 65см

Софтбокс состоит из металлического каркаса с подпружиненными спицами и тканевого диффузора. Диффузор белого цвета крепится на каркасе застежками-липучками. Задний фрагмент диффузора имеет серебряное отражающее покрытие.
Cветодиодный компактный осветитель в формате кубика с рефлектором. Байонет - Godox S. Цветовая температура 2800К-6500К, CRI 96, TLCI 97, 11 динамических световых эффектов, регулировка яркости. Возможность управления с помощью мобильного приложения через Bluetooth. Питание от сетевого адаптера (входит в комплект) или от двух аккумуляторов NP-F970.