Falcon Eyes StripLight 60 LED осветитель ручной

Светодиодный ручной осветитель представляет собой панель с источником света в виде 60 светодиодов.
Применяется в различных видах съемок в качестве источника заполняющего света. Благодаря особой конструкции и малому весу осветитель можно использовать даже в самых ограниченных пространствах, например при съемке в салоне автомобиля.
Осветитель обладает всеми преимуществами светодиодного источника света - является чрезвычайно легким (всего 520 г), имеет стабильную цветовую температуру, энергоэффективен и долговечен. 60 светодиодов общей мощностью 30 Вт создают достаточно мощный световой поток 3300 лм.
Осветитель во время съемки можно держать в руке или установить на стойку и закрепить фиксатором. Кронштейн позволяет установить его на нужный угол наклона, а благодаря зубчатому соединению заданное положение надежно сохранится. Рукоятка покрыта мягким вспененным материалом.
Характеристики:
- количество светодиодов - 60, SMD
- мощность - 30 Вт
- световой поток - 3300 лм
- диапазон регулировки мощности - 0-100%
- цветовая температура - 5600 К
- коэффициент цветопередачи CRI - >90
- сетевой адаптер - 24В/5А
- размер - 654х54х45 мм
- вес - 520 г