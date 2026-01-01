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Falcon Eyes StripLight 60 LED осветитель ручной
Falcon Eyes StripLight 60 LED осветитель ручной
Falcon Eyes StripLight 60 LED осветитель ручной
Falcon Eyes StripLight 60 LED осветитель ручной
Falcon Eyes StripLight 60 LED осветитель ручной
Falcon Eyes StripLight 60 LED осветитель ручной

Falcon Eyes StripLight 60 LED осветитель ручной

Falcon Eyes
Артикул: DAN-2938

Осветитель светодиодный Falcon Eyes StripLight 60 LED.

Светильник состоит из 60 LED-светидиодов последнего поколения с увеличенной яркостью воспроизведения. Цветовая температура 5600 К. Размер - 654х54х45 мм.

Описание

Светодиодный ручной осветитель представляет собой панель с источником света в виде 60 светодиодов.

Применяется в различных видах съемок в качестве источника заполняющего света. Благодаря особой конструкции и малому весу осветитель можно использовать даже в самых ограниченных пространствах, например при съемке в салоне автомобиля.

Осветитель обладает всеми преимуществами светодиодного источника света - является чрезвычайно легким (всего 520 г), имеет стабильную цветовую температуру, энергоэффективен и долговечен. 60 светодиодов общей мощностью 30 Вт создают достаточно мощный световой поток 3300 лм.

Осветитель во время съемки можно держать в руке или установить на стойку и закрепить фиксатором. Кронштейн позволяет установить его на нужный угол наклона, а благодаря зубчатому соединению заданное положение надежно сохранится. Рукоятка покрыта мягким вспененным материалом.

Характеристики:

  • количество светодиодов - 60, SMD
  • мощность - 30 Вт
  • световой поток - 3300 лм
  • диапазон регулировки мощности - 0-100%
  • цветовая температура - 5600 К
  • коэффициент цветопередачи CRI - >90
  • сетевой адаптер - 24В/5А
  • размер - 654х54х45 мм
  • вес - 520 г

Комплектация

  • Светодиодный осветитель Falcon Eyes StripLight 60 LED.
  • Сетевой адаптер с кабелем питания.
  • Руководство по эксплуатации.

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