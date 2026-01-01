Falcon Eyes StripLight 60 LED осветитель ручной

Описание

Светодиодный ручной осветитель представляет собой панель с источником света в виде 60 светодиодов.

Применяется в различных видах съемок в качестве источника заполняющего света. Благодаря особой конструкции и малому весу осветитель можно использовать даже в самых ограниченных пространствах, например при съемке в салоне автомобиля.

Осветитель обладает всеми преимуществами светодиодного источника света - является чрезвычайно легким (всего 520 г), имеет стабильную цветовую температуру, энергоэффективен и долговечен. 60 светодиодов общей мощностью 30 Вт создают достаточно мощный световой поток 3300 лм.

Осветитель во время съемки можно держать в руке или установить на стойку и закрепить фиксатором. Кронштейн позволяет установить его на нужный угол наклона, а благодаря зубчатому соединению заданное положение надежно сохранится. Рукоятка покрыта мягким вспененным материалом.

Характеристики: