images
images
images
images
images
Falcon Eyes FlatLight 150 LED Bi-color светодиодный осветитель
Falcon Eyes FlatLight 150 LED Bi-color светодиодный осветитель
Falcon Eyes FlatLight 150 LED Bi-color светодиодный осветитель
Falcon Eyes FlatLight 150 LED Bi-color светодиодный осветитель
Falcon Eyes FlatLight 150 LED Bi-color светодиодный осветитель

Falcon Eyes FlatLight 150 LED Bi-color светодиодный осветитель

Falcon Eyes
Артикул: DAN-5304

Cветодиодный осветитель Falcon Eyes FlatLight 150 LED Bi-color/

Светодиодный осветитель с пультом дистанционного управления и изменяемой цветовой температурой. Светодиодная панель состоит из 1700 светодиодов (850 теплого и 850 холодного белого света) с цветовой температурой от 3200 до 5600 К, плавной регулировкой яркости и возможностью питания от аккумулятора V-mount. Радиоуправление производится на частоте 2,4 ГГц, по протоколу DMX512. В комплекте: пульт ДУ, сетевой адаптер с кабелем, кабель DMX RJ45, лира, шторки и рассеивающий фильтр. Пульт DMX приобретается дополнительно!

Описание

Мощность осветителя регулируется от 10 до 100 процентов с шагом 10 процентов как в моноколорном, так и в биколорном режимах. При установке цветовой температуры 3200 К горят только светодиоды теплого белого света, а при 5600К - только холодного белого света. Высокий индекс цветопередачи ≥95 во всем диапазоне переменной цветовой температуры поможет проще и быстрее подобрать световой баланс в реальных условиях съемки. 

Режимы управления могут задаваться на панели управления, расположенной с тыльной стороны осветителя. Яркий ЖК-дисплеей 5х2 см с четырехразрядной индикацией, отображает заданные параметры. Там же на задней панели расположены колесо-диммер, функциональные кнопки и выключатель питания. Крупные, выпуклые функциональные кнопки красного цвета дают возможность легко управлять осветителем даже в условиях недостаточного освещения.

Рядом с кнопками, с двух сторон расположены две аккумуляторные площадки для размещения аккумуляторов типа V-mount (приобретаются отдельно). В случае питания от сети, комплектный сетевой адаптер 220 В, может также закрепляться на аккумуляторной площадке.

Пульт дистанционного управления, работающий на частоте 2,4 ГГц дает возможность управлять осветителем на расстоянии до 50 метров. Для управления осветителем доступны 99 радиоканалов, что позволит управлять сразу несколькими устройствами в одном помещении. 

По протоколу DMX512 осветитель может управляться на одном из 512 каналов и выполнять различные световые сценарии совместно с другими осветителями. Благодаря разъемам "вход" и "выход" интерфейса RJ45 осветители могут выстраиваться в общую сеть до 500 метров.

К корпусу крепятся четыре металлические шторки шириной 17 мм, которые позволяют сделать свет более управляемый - перенаправить световой поток или отсечь освещение с нужной стороны, избегая засветки. Каждая шторка прикручена винтами в двух местах и может быть снята в случае необходимости.

Съемный матовый белый фильтр, входящий в комплект, поможет сделать свет мягким и рассеянным.

Осветитель устанавливается на стойку со шпиготом 5/8" (в комплект не входит) при помощи металлического кронштейна-лиры в вертикальном или горизонтальном положениях. Осветитель вращается бесступенчато на 360 градусов и надежно зажимается двумя фиксирующими ручками.

Характеристики:

  • количество светодиодов - 1700
  • мощность светодиодов - 150 Вт
  • цветовая температура, К - от 3200 до 5600
  • регулировка мощности светового потока - 10–100%, плавная
  • индекс цветопередачи CRI - ≥95
  • частота радиоуправления - 2,4 ГГц
  • дистанция радиоуправления - 50 м
  • количество каналов радиоуправления - 99
  • тип питания осветителя - сетевой адаптер, 2 отсек для аккумуляторной батареи Sony V-mount
  • система охлаждения - статическая
  • тип крепления - 5/8"
  • материал корпуса - алюминиевый сплав/пластик
  • материал кронштейна - алюминиевый сплав
  • размеры осветителя (шторок и лиры) - 300х300х46 мм
  • вес осветителя (со шторками и лирой) - 3 кг

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

С этим товаром покупают

Varta Energy LR03 алкалиновая батарейка типа AАА 1 шт. без упаковки
Арт. DAN-2374
Varta Energy LR03 алкалиновая батарейка типа AАА 1 шт. без упаковки
Наличие
более 10 шт

Алкалиновая батарейка Varta Energy LR03 тип ААА.

Батарейки серии Energy отличаются долгим сроком работы, подходят для аудио-, видеотехники, а также другой электроники и бытовых приборов. Сделаны из качественных материалов. В комплекте - 1 шт.

180 ₽
В корзину
Kupo KCP610 Foamcore Fork кронштейн держатель для пенопласта 5/8&quot;
Kupo KCP610 Foamcore Fork кронштейн держатель для пенопласта 5/8&quot;
Арт. NVF-9449
Kupo KCP610 Foamcore Fork кронштейн держатель для пенопласта 5/8"
Наличие
в наличии 4-10 шт

Kupo KCP610 Foamcore Fork - кронштейн держатель для пенопластовых панелей.

Кронштейн снабжен четырьмя острыми стальными стержнями с черным порошковым покрытием для крепления пенопластовых панелей. Для установки на стойку он имеет штифт Вaby stud 5/8”.

Совместим с крепежной головой Grip Head или зажим Convi Clamp. Вес - 0,4 кг.

2 940 ₽
В корзину
-10 %
GreenBean GBStand 320 GTA cтойка-тренога
GreenBean GBStand 320 GTA cтойка-тренога
GreenBean GBStand 320 GTA cтойка-тренога
Арт. DAN-5412
GreenBean GBStand 320 GTA cтойка-тренога
Наличие
более 10 шт
до конца распродажи 2 дн, 13 ч

Стойка-тренога GreenBean GBStand 320 GTA.

Четырехсекционная стойка, рабочая высота 89-320 см. Длина в сложенном виде - 89 см. Максимальная нагрузка до 6 кг. Оборудована воздушным амортизатором, стальным шпиготом 5/8" и шаровой мини-головой для установки цифровых фото- и видеокамер. Вес - 2 кг.

-10 %4 220 ₽
3 790 ₽
В корзину
-8 %
Fotokvant LS-2601S стойка для студийного оборудования с пружинным амортизатором 260 см
Fotokvant LS-2601S стойка для студийного оборудования с пружинным амортизатором 260 см
Fotokvant LS-2601S стойка для студийного оборудования с пружинным амортизатором 260 см
Арт. DAN-6541
Fotokvant LS-2601S стойка для студийного оборудования с пружинным амортизатором 260 см
Наличие
более 10 шт
до конца распродажи 4 дн

Стойка 260 см Fotokvant LS-2800S для оборудования. Мощная трехсекционная студийная стойка для установки осветителей и другого студийного оборудования. Диаметр секций 35-30-25 мм. Максимальная высота - 260 см. Максимальная нагрузка - 6 кг. Вес - 2,45 кг.

-8.15 %3 560 ₽
3 270 ₽
В корзину
Fotokvant LED-1296AS DMX светодиодная панель 3200-5600К 108Вт CRI 95 с пультом ду
Fotokvant LED-1296AS DMX светодиодная панель 3200-5600К 108Вт CRI 95 с пультом ду
Fotokvant LED-1296AS DMX светодиодная панель 3200-5600К 108Вт CRI 95 с пультом ду
Арт. DAN-5884
Fotokvant LED-1296AS DMX светодиодная панель 3200-5600К 108Вт CRI 95 с пультом ду
Наличие
в наличии 1-3 шт

Светодиодный осветитель Fotokvant LED-1296AS.

Осветитель bi-color выполненный в виде панели с 1296 светодиодами, мощностью 108 Вт. У светильника регулируемая цветовая температура от 3200K до 5600K (± 100)K и яркость, CRI >95. Есть возможность управления по DMX512. В комплекте шторки. Вес светильника - 3,370 кг. Вес комплекта в коробке - 5,350 кг. Размер - 316х316х29,2 мм. В комплект входит пульт управления.

28 950 ₽
В корзину
-10 %
Falcon Eyes FlatLight 100 LED Bi-color светодиодный осветитель
Falcon Eyes FlatLight 100 LED Bi-color светодиодный осветитель
Falcon Eyes FlatLight 100 LED Bi-color светодиодный осветитель
Арт. DAN-5303
Falcon Eyes FlatLight 100 LED Bi-color светодиодный осветитель
Наличие
в наличии 1-3 шт
до конца распродажи 6 дн, 16 ч

Cветодиодный осветитель Falcon Eyes FlatLight 100 LED Bi-color.

Светодиодный осветитель с пультом дистанционного управления и изменяемой цветовой температурой. Светодиодная панель состоит из 900 светодиодов (450 теплого и 450 холодного белого света) с цветовой температурой от 3200 до 5600 К, плавной регулировкой яркости до 100 Вт и возможностью питания от аккумулятора V-mount. Радиоуправление производится на частоте 2,4 ГГц, по протоколу DMX512. В комплекте: пульт ДУ, сетевой адаптер с кабелем, кабель DMX RJ45, лира, шторки и рассеивающий фильтр. Пульт DMX приобретается дополнительно!


-10 %20 690 ₽
18 620 ₽
В корзину

Видео

Обзор светодиодных панелей Phottix M500R и M1000R RGB Panel LED Light
Обзор светодиодных панелей Phottix M500R и M1000R RGB Panel LED Light
Phottix M1000R: обзор и тест светодиодной аккумуляторной панели
Phottix M1000R: обзор и тест светодиодной аккумуляторной панели
Уильям Эгглстон – пионер американской цветной фотографии
Уильям Эгглстон – пионер американской цветной фотографии
Свадебная фотосъемка с естественным светом. Советы, хитрости и позирование. Ч2
Свадебная фотосъемка с естественным светом. Советы, хитрости и позирование. Ч2
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.