Aputure LS 600d осветитель V-mount. 

Aputure Lantern для Amaran F22 софтбокс.
Aputure Lantern для Amaran F22 - cофтбокс для гибкой панели Aputure F22. Имеет пирамидообразную форму, а для контроля угла луча предусмотрена специальная юбка. Конструкция собирается при помощи липучки.
Москва
Малая Семеновская 3с6
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Aputure Lantern для Amaran F22 софтбокс.
Aputure Lantern для Amaran F22 - cофтбокс для гибкой панели Aputure F22. Имеет пирамидообразную форму, а для контроля угла луча предусмотрена специальная юбка. Конструкция собирается при помощи липучки.
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Кабель с разъемами USB-C - USB-C оранжевого цвета длиной 4,6 м, один разъем изогнут под прямым углом для удобства подключения. Скорость сигнала до 10 Гбит/с. Необходим для передачи видео и аудио сигнала между устройствами, обеспечивая высокое качество изображения и звука.
GreenBean LightBag-C сумка на колесах. Предназначена для хранения и транспортировки тяжелых студийных COB-моноблоков с аксессуарами. При минимальных внешних размерах 70х32х34 см, LightBag-С отличается большой вместимостью и выдерживает нагрузку до 25 кг.
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Оснащена дополнительными ручками для удобной переноски. Прочная двойная застежка-молния на широком клапане обеспечивает максимальный комфорт при укладывании/извлечении оборудования. Вместимость до 3 стоек KUPO Snap Stand высотой до 107 см.
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Подходит для установки студийного оборудования весом до 40 кг. Максимальная высота – 420 см, минимальная – 166. Вес – 15,4 кг. Узлы крепления 28 мм DIA, 16 мм PIN.
Софтбокс Aputure Lantern 26.
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Kupo CS-40MB 40C Stand w/sliding legs master – стальная стойка с максимальной нагрузкой до 10 кг. Цвет стойки – черный. Диаметр основания – 100 см. Стойка удобра для транспортировки, так как занимает минимальное место. Удобна для использования с постоянным светом, рассеивателей, флаг-панелей и фильтров. Высота стойки может изменяться от 132 до 323 см.