Falcon Eyes KeyLight 3150 SB5070 KIT комплект студийного оборудования

Описание

Компактный комплект постоянного света для небольших фото- и видеостудий. Поможет оборудовать фотозону или локально осветить пространство для предметной съемки. Может дополнит имеющийся набор осветительного оборудования.

Складные софтбоксы с серебристой фактурной внутренней поверхностью и полупрозрачными светорассеивателями дают равномерно распределенный световой поток. Размеры сфтбоксов - 50х70 см.

Люминесцентные лампы – энергосберегающий источник постоянного света. В комплект входят лампы (150 Вт, Е27) с цветовой температурой 5500 К, эквивалентной прямому полуденному солнечному свету.

Трехсекционные стойки со стальными несущими элементами выдвигаются на высоту до 210 см. Секции фиксируются винтовыми зажимами. Крепежный наконечник диаметром 5/8" снабжен винтом с резьбой 1/4", что позволяет использовать стойку для установки других устройств весом до 0,8 кг.

Телескопическая перекладина из 2 алюминиевых труб диаметром 22 и 26 мм, которые раздвигаются и фиксируются винтовым зажимом. Для соединения перекладины со стойкой в комплекте предусмотрен кронштейн с поворотной муфтой. На одном конце перекладины находится отверстие с резьбой 1/4" для закрепления противовеса (мешка с песком). На другом - наконечник 5/8" для установки софтобокса и винт 1/4", поэтому перекладину можно использовать отдельно, например как держатель для вспышки или удочку для микрофона.

Для хранения и транспортировки комплекта служит сумка из износостойкого полиэстера Oxford.