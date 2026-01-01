Saramonic Vmic Mini микрофон направленный накамерный

Описание

Направленный накамерный микрофон Saramonic Vmic Mini

Saramonic Vmic Mini — это компактный конденсаторный микрофон направленного действия, предназначенный для значительного улучшения качества звука при видеосъемке на зеркальные, беззеркальные камеры и смартфоны. Благодаря малому весу и кардиоидной диаграмме направленности, он эффективно улавливает звук перед камерой, подавляя фоновые шумы с боков и сзади.

Устройство работает по принципу Plug-and-Play и не требует батареек, так как питается от устройства, к которому подключено, через разъем 3.5 мм. В комплект входят два кабеля: TRS (для камер) и TRRS (для смартфонов), что делает его универсальным решением. Встроенный амортизатор и поролоновая ветрозащита помогают минимизировать механические шумы и помехи от ветра. Прочный корпус из алюминиевого сплава рассчитан на интенсивное использование.

Основные характеристики

Тип микрофона: Конденсаторный, направленный (кардиоида).

Конденсаторный, направленный (кардиоида). Частотный диапазон: 75 Гц – 20 кГц.

75 Гц – 20 кГц. Чувствительность: -35 дБ ± 3 дБ.

-35 дБ ± 3 дБ. Выходной разъем: 3.5 мм TRS/TRRS.

3.5 мм TRS/TRRS. Питание: Plug-in power (от устройства).

Plug-in power (от устройства). Размеры: 117 × 19 × 62 мм.

117 × 19 × 62 мм. Вес: 69 г.

Для чего используется

Этот микрофон станет отличным выбором для видеографов, блогеров и всех, кто хочет улучшить звук в своих видео без сложных настроек и дополнительного питания. Он идеально подходит для: