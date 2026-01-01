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Saramonic Vmic Mini микрофон направленный накамерный
Saramonic Vmic Mini микрофон направленный накамерный
Saramonic Vmic Mini микрофон направленный накамерный
Saramonic Vmic Mini микрофон направленный накамерный
Saramonic Vmic Mini микрофон направленный накамерный
Saramonic Vmic Mini микрофон направленный накамерный

Saramonic Vmic Mini микрофон направленный накамерный

Saramonic
Артикул: DAN-2645

Микрофон направленный накамерный Saramonic Vmic Mini. Компактный микрофон изготовленный из металла с узкой диаграммой направленности предназначенный для высококачественной записи звука на любую камеру или рекордер с входом для внешнего микрофона, либо на смартфон (кабель для подключения к смартфону в комплекте).

Описание

Направленный накамерный микрофон Saramonic Vmic Mini

Saramonic Vmic Mini — это компактный конденсаторный микрофон направленного действия, предназначенный для значительного улучшения качества звука при видеосъемке на зеркальные, беззеркальные камеры и смартфоны. Благодаря малому весу и кардиоидной диаграмме направленности, он эффективно улавливает звук перед камерой, подавляя фоновые шумы с боков и сзади.

Устройство работает по принципу Plug-and-Play и не требует батареек, так как питается от устройства, к которому подключено, через разъем 3.5 мм. В комплект входят два кабеля: TRS (для камер) и TRRS (для смартфонов), что делает его универсальным решением. Встроенный амортизатор и поролоновая ветрозащита помогают минимизировать механические шумы и помехи от ветра. Прочный корпус из алюминиевого сплава рассчитан на интенсивное использование.

Основные характеристики

  • Тип микрофона: Конденсаторный, направленный (кардиоида).
  • Частотный диапазон: 75 Гц – 20 кГц.
  • Чувствительность: -35 дБ ± 3 дБ.
  • Выходной разъем: 3.5 мм TRS/TRRS.
  • Питание: Plug-in power (от устройства).
  • Размеры: 117 × 19 × 62 мм.
  • Вес: 69 г.

Для чего используется

Этот микрофон станет отличным выбором для видеографов, блогеров и всех, кто хочет улучшить звук в своих видео без сложных настроек и дополнительного питания. Он идеально подходит для:

  • Съемки влогов и интервью: Кардиоидная направленность фокусируется на голосе говорящего.
  • Репортажной и выездной съемки: Легкость и прочная конструкция позволяют использовать его в различных условиях.
  • Записи звука на смартфон: Благодаря комплектному кабелю TRRS.

Комплектация

  • Микрофон Saramonic Vmic Mini.
  • Ветрозащита из поролона.
  • Кабель TRS (3.5 мм – 3.5 мм) для камер.
  • Кабель TRRS (3.5 мм – 3.5 мм) для смартфонов.

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