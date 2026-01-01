Osram CL A FIL 60 7(6.5)W/840 230V FIL E27 806Lm светодиодная лампа

Арт. DAN-2933

Лампа светодиодная для студийного осветителя Falcon Eyes ML-25 LED цоколь E27, 25 Вт. Лампа светодиодная с цоколем Е27 для различных источников постоянного света. Также может быть использована, как пилотный свет для студийных вспышек.