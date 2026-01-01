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Osram CL A FIL 60 7(6.5)W/840 230V FIL E27 806Lm светодиодная лампа
Osram CL A FIL 60 7(6.5)W/840 230V FIL E27 806Lm светодиодная лампа
Osram CL A FIL 60 7(6.5)W/840 230V FIL E27 806Lm светодиодная лампа

Osram CL A FIL 60 7(6.5)W/840 230V FIL E27 806Lm светодиодная лампа

Osram
Артикул: DAN-8267

Osram CL A FIL 60 7(6.5)W/840 230V FIL E27 806Lm - филаментная лампочка формы груша с нитевидными светодиодами. Отличная замена галогену и лампам накаливания. Долгий срок службы. Хорошая цветопередача. Отсутствие нагрева. 

Патрон E27, мощность 6.5W, цветовая температура 4000К, световой поток 806 lm.

Описание

Филаментные лампочки используются для декорации, например, в ретро-светильниках. 


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