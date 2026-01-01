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-10 %
Falcon Eyes PBF-60AB фотобокс 60х60х60 см

Falcon Eyes PBF-60AB фотобокс 60х60х60 см

Falcon Eyes
Артикул: VBR-542

Falcon Eyes PBF-60AB – складной фотобокс 60х60х60 см, предназначен для съемки небольших предметов. В комплекте имеется набор бархатных фонов (красный, синий, черный, белый). Стенки фотобокса изготовлены из полимера, каркас – стальные рамки. Вес – 2,2 кг.

Описание

Falcon Eyes PBF-60AB фотобокс 60х60х60 см

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