Osram 64540 лампа 240V, GX6,35, 650W галогенная

Монтаж и демонтаж галогенной лампы должен осуществляться в чистых хлопчатобумажных перчатках при отключенном питании сети, не допускается попадание влаги, а также любое механическое или химическое воздействие на прибор, где установлена лампа.
Нельзя трогать стекло лампы, нельзя делать резкие движения прибором с включенной лампой. Как и любую бытовую лампу накаливания, нельзя подвергать галогенную лампу ударным нагрузкам, так как элементом лампы является хрупкая нить накаливания.
Характеристики:
- мощность, Вт – 650
- рабочее напряжение, V – 240
- температура цвета, K – 3400
- световой поток, lm – 20000
- ресурс, ч – 15
- цоколь – GX6,35