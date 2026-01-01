images
Osram 64540 лампа 240V, GX6,35, 650W галогенная

Osram 64540 лампа 240V, GX6,35, 650W галогенная

Osram
Артикул: NVF-7626

Osram (64540) 240V, GX6,35, 650W – одноцокольная, капсульная, галогенная студийная лампа. Цветовая температура 3400 К.

Описание

Монтаж и демонтаж галогенной лампы должен осуществляться в чистых хлопчатобумажных перчатках при отключенном питании сети, не допускается попадание влаги, а также любое механическое или химическое воздействие на прибор, где установлена лампа.

Нельзя трогать стекло лампы, нельзя делать резкие движения прибором с включенной лампой. Как и любую бытовую лампу накаливания, нельзя подвергать галогенную лампу ударным нагрузкам, так как элементом лампы является хрупкая нить накаливания.

Характеристики:

  • мощность, Вт – 650
  • рабочее напряжение, V – 240
  • температура цвета, K – 3400
  • световой поток, lm – 20000
  • ресурс, ч – 15
  • цоколь – GX6,35

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

С этим товаром покупают

DGTape UM Gaffa Tape Black тейп ультраматовый черный 24 мм x 50 м
Арт. DAN-1479
DGTape UM Gaffa Tape Black тейп ультраматовый черный 24 мм x 50 м
Наличие
более 10 шт

DGTape UM Gaffa Tape Black - тейп ультраматовый черный, размер 24 мм х 50 м.

Клейкая лента на тканевой основе. Устойчива к воздействию влаги. Идеально подходит для маркировки объектов, крепления фонов, проводов, фильтров и т.д. Лента прочная и не оставляет следов. Размер - 24 мм х 50 м. Цвет - черный, ультраматовый.

1 300 ₽
В корзину
Chris James BLACK ALUMINUM WRAP синефоль фольга черная 600х7500 мм
Арт. FTR-536
Chris James BLACK ALUMINUM WRAP синефоль фольга черная 600х7500 мм
Временно нет в наличии

Chris James BLACK ALUMINUM WRAP – черная матовая плотная фольга для кинопроизводства (другие названия black wrap, cinefoil, синефоль, блэк рэп).

Служит для устранения паразитных подсветок от солнечного света и осветительных приборов. Поможет убрать блики и нежелательные отражения. Фольга принимает любую необходимую форму. Легко крепится на штатив, на корпус и шторки осветительных приборов. Размер рулона, мм – 600х7500.

9 910 ₽
В корзину
Osram 64516 лампа 230V, GX6,35, 300W галогенная
Osram 64516 лампа 230V, GX6,35, 300W галогенная
Osram 64516 лампа 230V, GX6,35, 300W галогенная
Арт. NVF-2951
Osram 64516 лампа 230V, GX6,35, 300W галогенная
Наличие
более 10 шт

Osram (64516) 230V GX6.35 300W – одноцокольная галогенная студийная лампа мощностью 300 Вт. Применяется, как пилотная лампа для приборов Hensel Expert и многих других.

2 130 ₽
В корзину
Osram 64575 галогенная лампа 1000 Вт G6.35 230V
Osram 64575 галогенная лампа 1000 Вт G6.35 230V
Osram 64575 галогенная лампа 1000 Вт G6.35 230V
Арт. NVF-1294
Osram 64575 галогенная лампа 1000 Вт G6.35 230V
Наличие
более 10 шт

Osram (64575) –  галогенная кварцевая лампа. Предназначена для приборов серий HaloLight, HaloPro, Promo, Master, Evolution.

Благодаря циклическому процессу нить накала сохраняется дольше, а затемнение поверхности лампы происходит значительно медленнее, чем у обычных ламп накаливания. Мощность – 1000W, цоколь G 6,35.

 

2 200 ₽
В корзину
Osram 64515 лампа 230V, GX6,35, 300W галогенная
Osram 64515 лампа 230V, GX6,35, 300W галогенная
Osram 64515 лампа 230V, GX6,35, 300W галогенная
Арт. NVF-631
Osram 64515 лампа 230V, GX6,35, 300W галогенная
Наличие
более 10 шт

Osram 230V, GX6,35, 300W – одноцокольная галогенная студийная лампа.

2 040 ₽
В корзину

Видео

Видеоканал компании Фотогора
Видеоканал компании Фотогора
Фотолетописец постсоветского андеграунда и талантливый портретист Сергей Борисов
Фотолетописец постсоветского андеграунда и талантливый портретист Сергей Борисов
Брассаи
Брассаи
Маргарет Бурк-Уайт — легенда фронтовой фотожурналистики ХХ века
Маргарет Бурк-Уайт — легенда фронтовой фотожурналистики ХХ века
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.