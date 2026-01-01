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Grifon FT-GS400 лампа импульсная для GS-400

Grifon FT-GS400 лампа импульсная для GS-400

Grifon
Артикул: NVF-2931

Grifon FT-GS400 – импульсная лампа для студийной вспышки Grifon GS-400 мощностью 400 Дж. Цветовая температура – 5400-5700 К.

Описание

Grifon FT-GS400 лампа импульсная для GS-400

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