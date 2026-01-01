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Godox FT-AD200 лампа импульсная для головки H200J
Godox FT-AD200 лампа импульсная для головки H200J

Godox FT-AD200 лампа импульсная для головки H200J

Godox
Артикул: DAN-3703

Импульсная лампа Godox FT-AD200 для головы H200J.

Импульсная лампа для вспышек AD200/AD200Pro с головой H200J. 

Внимание! Лампы студийных вспышек работают при высоком напряжении, которое опасно для жизни. Если Вы не имеете опыта работы с подобным оборудованием, обратитесь, пожалуйста, к квалифицированному специалисту в авторизованный сервисный центр.

Описание

Godox FT-AD200 лампа импульсная для головки H200J

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