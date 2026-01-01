FST F-300 лампа импульсная

Арт. MTG-4367

SmallRig 3161 ручка для электронных стабилизаторов DJI RS 2 и RSC 2 Sling Handgrip Gimbal. Функциональная рукоятка, предназначенная для съемки под низким углом. Крепится к устройству DJI RS 2 благодаря винту 1/4". Дополнительно предусмотрены резьбовые отверстия 1/4", 3/8" и крепление на холодный башмак.