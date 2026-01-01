Лампа импульсная Godox FT-E250 для вспышки E250.
Импульсная лампа мощностью 250 Вт для вспышки E250.
Москва
Малая Семеновская 3с6
FST F-300 – лампа импульсная для студийной вспышки FST F-300 мощностью 300 Дж.
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter
Лампа импульсная Godox FT-E250 для вспышки E250.
Импульсная лампа мощностью 250 Вт для вспышки E250.
Grifon 2400nb – студийная стойка 69-240 см для установки осветителей и другого студийного оборудования до 3 кг. Стойка (диаметр секций 25-22-19-16 мм). Диаметр ножек - 19 мм.
Высокий, компактный и легкий комплект Falcon Eyes Travel Line 3600 для камер с объективами, весом до 4 кг.
Трехсекционный штатив высотой 61-170 см, съемная видеоголова, вес 1,44 кг, чехол в комплекте.
SmallRig 3161 ручка для электронных стабилизаторов DJI RS 2 и RSC 2 Sling Handgrip Gimbal. Функциональная рукоятка, предназначенная для съемки под низким углом. Крепится к устройству DJI RS 2 благодаря винту 1/4". Дополнительно предусмотрены резьбовые отверстия 1/4", 3/8" и крепление на холодный башмак.
Темно-зеленый Deep Green фон профессиональный бумажный 2,72x11 м. Бумажный студийный фон премиального качества имеет качественную гладкую не бликующую поверхность и равномерный прокрас. Фотофон поставляется в рулоне на картонной трубе. Богатая палитра и правильно подобранный цвет легко придадут нужный оттенок фотографии. Плотность фона – 160 г/м2.
Страховочный тросик Kupo SW-04, длина - 75 см. Тросик изготовлен из оцинкованной стальной проволоки и соответствуют стандартам DIN3055 и DIN3060. Является страховочным средством в дополнение к основному креплению. Применяется при монтаже оборудования на подвесные системы. Тросик имеет ПВХ-покрытие. Диаметр - 3,2 мм, 7х19 (жил), максимальная нагрузка - 10 кг.