Godox FT-E250 лампа импульсная для E250

Falcon Eyes PBK-50AB-3LED - комплект куб и с тремя светодиодными осветителями для макросъемки.
В комплект включено также четыре фона, фотобокс размером 50х50х50 см и мини-штатив для камеры. Поставляется упакованным в удобный кейс. Вес - 4,0 кг.
Москва
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Falcon Eyes PBK-50AB-3LED - комплект куб и с тремя светодиодными осветителями для макросъемки.
В комплект включено также четыре фона, фотобокс размером 50х50х50 см и мини-штатив для камеры. Поставляется упакованным в удобный кейс. Вес - 4,0 кг.
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