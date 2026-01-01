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-10 %
Godox FT-E250 лампа импульсная для E250

Godox FT-E250 лампа импульсная для E250

Godox
Артикул: DAN-4220

Лампа импульсная Godox FT-E250 для вспышки E250.

Импульсная лампа мощностью 250 Вт для вспышки E250.

Описание

Godox FT-E250 лампа импульсная для E250

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