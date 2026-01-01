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Falcon Eyes RTB-1365-1100L-DE импульсная лампа

Falcon Eyes RTB-1365-1100L-DE импульсная лампа

Falcon Eyes
Артикул: NVF-8932

Falcon Eyes RTB-1365-1100L-DE – импульсная лампа для студийных вспышек DE-600B, DE-900B, DPS-601, DPS-901.

ВНИМАНИЕ! Лампы студийных вспышек работают при высоком напряжении, которое опасно для жизни. 

Описание

Falcon Eyes RTB-1365-1100L-DE импульсная лампа

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