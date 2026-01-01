Лампа галогенная FST ML-150W. Мощность 150 Вт. Цоколь E27.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
Falcon Eyes RTB-1365-1100L-DE – импульсная лампа для студийных вспышек DE-600B, DE-900B, DPS-601, DPS-901.
ВНИМАНИЕ! Лампы студийных вспышек работают при высоком напряжении, которое опасно для жизни.
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter
Лампа галогенная FST ML-150W. Мощность 150 Вт. Цоколь E27.
Пилотная лампа средней мощности FST ML-250W подойдёт для использования в импульсных вспышках, не оснащенных системами активного охлаждения.
Мощность лампы (250 Вт) соответствует условиям для портретной и предметной съёмки. Цоколь Е27, цветовая температура 3200 К.
Лампа Falcon Eyes THL-1000-2 для галогенных осветителей.
Галогенная лампа с высоким индексом цветопередачи (CRI≈100) и цветовой температурой 3000–3200 К. Мощность - 1000 Вт. Цоколь - GX 9,5.
Лампа светодиодная для студийного осветителя Falcon Eyes ML-25 LED цоколь E27, 25 Вт. Лампа светодиодная с цоколем Е27 для различных источников постоянного света. Также может быть использована, как пилотный свет для студийных вспышек.
Osram CL A FIL 60 7(6.5)W/840 230V FIL E27 806Lm - филаментная лампочка формы груша с нитевидными светодиодами. Отличная замена галогену и лампам накаливания. Долгий срок службы. Хорошая цветопередача. Отсутствие нагрева.
Патрон E27, мощность 6.5W, цветовая температура 4000К, световой поток 806 lm.
Fotokvant BGP-2711-93 фон бумажный 2.72х11 м супер-белый. Бумажный студийный фон имеет качественную гладкую небликующую поверхность. Фотофон поставляется в рулоне на картонной трубе. Вес фона примерно 6,3 кг. Плотность фона – 160 г/м2.