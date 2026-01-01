Falcon Eyes ML-30FL LED лампа светодиодная для студийного осветителя

В лампе использованы SMD-светодиоды, обладающие высокой светоотдачей. Они размещены как на торце, так и на боковых панелях корпуса, поэтому световой поток равномерно рассеивается на 360 градусов.
Лампа создает световой поток с цветовой температурой 5500 K (дневной свет). Благодаря высокому индексу CRI>90 точно передает цвет освещаемого объекта.
В конструкции предусмотрен металлический радиатор, эффективно отводящий тепло. Это позволяет длительно использовать лампу в непрерывном режиме и обеспечить ее надежную работу в течение длительного времени.
Характеристики:
- мощность - 30 Вт
- количество светодиодов - 165
- цветовая температура - 5500 К
- индекс цветопередачи - >90
- тип цоколя - Е27
- питание от сети - 220 Вт, 50 Гц
- размер лампы - 200х64 мм
- вес - 309 г