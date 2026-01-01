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Falcon Eyes ML-30FL LED лампа светодиодная для студийного осветителя
Falcon Eyes ML-30FL LED лампа светодиодная для студийного осветителя

Falcon Eyes ML-30FL LED лампа светодиодная для студийного осветителя

Falcon Eyes
Артикул: DAN-4150

Лампа светодиодная Falcon Eyes ML-30FL LED для студийного осветителя.

Светодиодная лампа с цоколем Е27. Имеет 165 светодиодов, мощность 30 Вт, цветовую температуру 5500 К, CRI>90 и радиатор охлаждения.

Описание

В лампе использованы SMD-светодиоды, обладающие высокой светоотдачей. Они размещены как на торце, так и на боковых панелях корпуса, поэтому световой поток равномерно рассеивается на 360 градусов.

Лампа создает световой поток с цветовой температурой 5500 K (дневной свет). Благодаря высокому индексу CRI>90 точно передает цвет освещаемого объекта.
В конструкции предусмотрен металлический радиатор, эффективно отводящий тепло. Это позволяет длительно использовать лампу в непрерывном режиме и обеспечить ее надежную работу в течение длительного времени.

Характеристики:

  • мощность - 30 Вт
  • количество светодиодов - 165
  • цветовая температура - 5500 К
  • индекс цветопередачи - >90
  • тип цоколя - Е27
  • питание от сети - 220 Вт, 50 Гц
  • размер лампы - 200х64 мм
  • вес - 309 г

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