Falcon Eyes ML-30 LED лампа светодиодная для студийного осветителя

Арт. VBR-148

до конца распродажи 2 дн, 13 ч

Falcon Eyes URK-32TSB1 – двусторонний фотозонт со съемной поверхностью, с помощью которого можно обеспечить высокий уровень контрастности изображения.

Диаметр купола 81 см. Зонт может быть использован не только в фотографии, но и при видеосъемке с галогенными осветителями. Фотозонт легко складывается и не занимает много места при транспортировке. Вес - 260 г.

