Falcon Eyes ML-30 LED лампа светодиодная для студийного осветителя

В лампе установлены высокотехнологичные мощные модули SMD с максимальной степенью светоотдачи и самым низким уровнем расхода энергии. Также в этой лампе максимально снижено выделение тепла, она имеет металлический радиатор для эффективного охлаждения.
Высокий индекс цветопередачи максимально точно передает оттенки и цвета. Цветовая температура лампы 5400 Кельвинов (дневной свет).
Технические характеристики:
- напряжение питания - 220 В
- мощность лампы - 30 Вт
- цветовая температура - 5400 К
- индекс CRI - >82
- вес в упаковке - 220 г