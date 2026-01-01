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Falcon Eyes ML-30 LED лампа светодиодная для студийного осветителя

Falcon Eyes ML-30 LED лампа светодиодная для студийного осветителя

Falcon Eyes
Артикул: DAN-2934

Лампа светодиодная для студийного осветителя Falcon Eyes ML-30 LED.

Лампа светодиодная с цоколем Е27 для различных источников постоянного света. Мощность - 30 Вт.

Описание

В лампе установлены высокотехнологичные мощные модули SMD с максимальной степенью светоотдачи и самым низким уровнем расхода энергии. Также в этой лампе максимально снижено выделение тепла, она имеет металлический радиатор для эффективного охлаждения.

Высокий индекс цветопередачи максимально точно передает оттенки и цвета. Цветовая температура лампы 5400 Кельвинов (дневной свет). 

Технические характеристики:

  • напряжение питания - 220 В
  • мощность лампы - 30 Вт
  • цветовая температура - 5400 К
  • индекс CRI - >82
  • вес в упаковке - 220 г

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