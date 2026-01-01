Profoto PortraKit комплект импульсного света для портретной фотосъемки

Описание

Комплект предназначен для проведения свадебных фотосессий, портретной фотосъемки и может использоваться, как оборудование для домашней фотостудии или фотографов, работающих на выезде.

Вспышки Profoto D1 500 Air были удостоены почетного титула "Лучшая система компактных вспышек-2009" Международной ассоциации фотографических журналов TIPA.

Импульсный осветитель Profoto D1 500 Air отличается широким диапазоном мощности, которая может быть отрегулирована в пределах 7 ступеней, а также возможностью малой длительности импульса, с помощью которой замораживается движение при съемке. Имеет стабильную цветовую температуру, которая сопоставима с той, что предлагают многие высококлассные студийные генераторы. Profoto D1 500 Air (901024) наглядно демонстрирует, что превосходное качество может быть обеспечено компактным и доступным по цене прибором. Моноблок оснащен встроенным рефлектором с диффузором, и обеспечивает угол рассеивания в 76 град., что идеально соответствует работе с фотозонтами, как отражающими, так и просветными, размером от 80 до 130 см.

Характеристики:

совместимость с большинством модификаторов света

встроенный рефлектор 76 град.

интегрированная система управления и синхронизации Air Remote

беспроводное управление с компьютера с помощью Air USB

встроенная защита от перегрева и замыканий

принудительное охлаждение

Радиосинхронизатор Profoto Air Remote предназначен для синхронизации фотоаппарата и вспышек на растоянии до 300 метров, благодаря новой системе Profoto Air system.

С помощью этой системы можно не только запускать моноблоки, но и регулировать мощность импульса и пилотного света. Управлять приборами D1 возможно также с PC и с МАС, используя USB remote (приобретается отдельно). В приборах имеется фотоэлемент, позволяющий осуществлять обычную светосинхронизацию. Все они имеют вентиляторы системы охлаждения с термостатическим устройством, т.е. после выключения вентилятор продолжает работать до полного охлаждения прибора.

В качестве модификаторов света в комплекте представлены октобокс Fotokvant SB-120BW диаметром 120 см с адаптером Bowens и портретная тарелка Falcon Eyes SR-41T (BW) диаметром 41 см.

Свет от софтбокса имитирует солнечное освещение. Софтбокс используется для получения как рисующего света, так и света для заливки, так как октобокс является достаточно большим световым модификатором.

Рефлектор обеспечивает прекрасный мягкий, рассеянный направленный свет. Он необходим фотографам, занимающимся модной и beauty-фотографией. Оснащен байонетом Bowens.

Вместе два этих прибора создают идеальную портретную схему освещения.

Для установки оборудования в комплекте на ряду со стойками есть два кольца-адаптера Fotokvant AR-144-PF для Profoto 144 мм и Grifon PF-01 для Profoto.

Стойка Falcon Eyes L-2900ST с пружинной амортизацией и металлическими зажимами. Используется для установки осветительных приборов со стандартным креплением диаметром 5/8". Высота от 113 до 250 см, крепежный адаптер с резьбой 1/4". Вес – 2,5 кг. Максимальная нагрузка – 7 кг.

Технические характеристики стойки: