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Lumifor AMATO 100 CLASSIC KIT комплект импульсных осветителей 2х100 Дж

Lumifor AMATO 100 CLASSIC KIT комплект импульсных осветителей 2х100 Дж

Lumifor
Артикул: OLE-1202

Lumifor AMATO 100 CLASSIC KIT – бюджетный комплект начального уровня на основе двух импульсных ламп-вспышек мощностью 100 Дж каждая. Помимо осветителей в него входят две четырехсекционные стойки с воздушными амортизаторами и два зонта на просвет диаметром 84 см. Комплект по достоинству оценят начинающие фотографы, работающие дома или в небольшой студии. Он подойдет для портретной фотографии и съемки на документы.

Описание

Импульсный студийный осветитель AMATO LX-100 изготовлен в прочном корпусе из поликарбоната, имеет простое, интуитивно понятное управление. Мощность плавно регулируется от полной до 1/8, время перезарядки составляет всего 1,2 с. Синхронизация возможна по световому/ИК сенсору, синхрокабелю с разъемом 3,5 мм, либо с помощью радиосинхронизатора (приобретается отдельно).

Поставляется с лампой-вспышкой мощностью 100 Дж, цоколь Е14 и пилотной лампой 75 Вт. Байонетное крепление Bowens. Для установки на стойку предусмотрено стандартное крепление 5/8" (16 мм).

Технические характеристики осветителя LUMIFOR AMATO LX-100:

  • рабочее напряжение, В – 220, 50 Гц
  • длительность импульса, с – 1/500
  • цветовая температура, К – 5600 +-200
  • время перезарядки, с – 1,2
  • регулировка мощности – от 1/1 до 1/8
  • защита от перегрева – есть 
  • защита от высокого напряжения – есть
  • размеры, мм – 297х125х225
  • вес, кг – 1,9

Комплектация

  • Импульсный осветитель LUMIFOR AMATO LX-100 – 2 шт.
  • Стандартный рефлектор 18 см LFB7-3 – 2 шт.
  • Сетевой кабель, 220 В – 2 шт.
  • Синхро-кабель 3,5 мм – 2 шт.
  • Зонт на просвет диаметром 84 см LUSL-84 UL – 2 шт.
  • Студийная стойка с воздушным амортизатором LT-2300-25AC – 2 шт.
  • Инструкция по эксплуатации – 1 шт.

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