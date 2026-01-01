Hensel HG 500PLUS комплект студийного оборудования

Для синхронизации фотоаппарата и вспышек предусмотрен синхронизатор, передатчик которого устанавливается с помощью крепления горячий башмак и срабатывает по центральному контакту. Приемник со вспышкой соединяется через штекер. Возможно применение дополнительного приемника радиосигнала (приобретаются отдельно).
В комплекте идет узкий софтбокс. Он рассчитан на создание мягких бликов в виде узкой полосы, похожей на привычное глазу отражение окна. Подобное освещение удачно для работы с крупными объектами, часто используется в работе с портретной и фотографией. Нередко применим такой свет и в предметной съемке, если перед фотографом стоит задача акцентировать форму предмета мягкими «удлиненными» бликами, повторяющими контур объекта съемки.
Характеристики моноблока:
- время перезарядки до 1/1 – 2,2 c
- перезарядка до 1/16 – 0,5 с
- длительность импульса вспышки t=0,5 (11 энергии) – 1/1600 с
- длительность импульса вспышки t=0,1 (11 энергии) – 1/500 с
- диафрагма при 1 м (2 м) 100 ASA, t=160 – f64,7 (f32,7)
- регулировка пилотного света – выключен/полный/пропорциональный/автопонижение
- пилотная лампа – 300 Вт/G 6,35
- габариты (ДхШхВ), см – 33х15х23
- вес, кг – 2,87
Технические характеристики стойки:
- высота максимальная, см – 242
- высота минимальная, см – 107
- высота в сложенном состоянии, см – 90
- максимальный диаметр трубы, мм – 29
- вес, г – 1810
- нагрузка, кг – до 5