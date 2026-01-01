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Hensel HG 500PLUS комплект студийного оборудования

Hensel HG 500PLUS комплект студийного оборудования

Hensel
Артикул: NVF-2956

Hensel HG 500PLUS – готовый комплект студийного оборудования на базе двух моноблоков Hensel Integra 500 Plus Freemask мощностью 500 Дж каждый, с которым удобно работать, когда требуется отделение объекта съемки от фона и затем смены фона на другой. Для получения мягкого направленного света, имитирующего наиболее естественное для глаз освещение (солнечный свет из окна), большой площади с комплектом поставляется софтбокс окто диаметром 120 см.

Описание

Для синхронизации фотоаппарата и вспышек предусмотрен синхронизатор, передатчик которого устанавливается с помощью крепления горячий башмак и срабатывает по центральному контакту. Приемник со вспышкой соединяется через штекер. Возможно применение дополнительного приемника радиосигнала (приобретаются отдельно).

В комплекте идет узкий софтбокс. Он рассчитан на создание мягких бликов в виде узкой полосы, похожей на привычное глазу отражение окна. Подобное освещение удачно для работы с крупными объектами, часто используется в работе с портретной и  фотографией. Нередко применим такой свет и в предметной съемке, если перед фотографом стоит задача акцентировать форму предмета мягкими «удлиненными» бликами, повторяющими контур объекта съемки.

Характеристики моноблока:

  • время перезарядки до 1/1 – 2,2 c
  • перезарядка до 1/16 – 0,5 с
  • длительность импульса вспышки t=0,5 (11 энергии) – 1/1600 с
  • длительность импульса вспышки t=0,1 (11 энергии) – 1/500 с
  • диафрагма при 1 м (2 м) 100 ASA, t=160 – f64,7 (f32,7)
  • регулировка пилотного света – выключен/полный/пропорциональный/автопонижение
  • пилотная лампа – 300 Вт/G 6,35
  • габариты (ДхШхВ), см – 33х15х23
  • вес, кг – 2,87

Технические характеристики стойки:

  • высота максимальная, см – 242
  • высота минимальная, см – 107
  • высота в сложенном состоянии, см – 90
  • максимальный диаметр трубы, мм – 29
  • вес, г – 1810
  • нагрузка, кг – до 5

 

 

Комплектация

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