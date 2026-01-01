Hensel HG 500PLUS комплект студийного оборудования

Описание

Для синхронизации фотоаппарата и вспышек предусмотрен синхронизатор, передатчик которого устанавливается с помощью крепления горячий башмак и срабатывает по центральному контакту. Приемник со вспышкой соединяется через штекер. Возможно применение дополнительного приемника радиосигнала (приобретаются отдельно).

В комплекте идет узкий софтбокс. Он рассчитан на создание мягких бликов в виде узкой полосы, похожей на привычное глазу отражение окна. Подобное освещение удачно для работы с крупными объектами, часто используется в работе с портретной и фотографией. Нередко применим такой свет и в предметной съемке, если перед фотографом стоит задача акцентировать форму предмета мягкими «удлиненными» бликами, повторяющими контур объекта съемки.

Характеристики моноблока:

время перезарядки до 1/1 – 2,2 c

перезарядка до 1/16 – 0,5 с

длительность импульса вспышки t=0,5 (11 энергии) – 1/1600 с

длительность импульса вспышки t=0,1 (11 энергии) – 1/500 с

диафрагма при 1 м (2 м) 100 ASA, t=160 – f64,7 (f32,7)

регулировка пилотного света – выключен/полный/пропорциональный/автопонижение

пилотная лампа – 300 Вт/G 6,35

габариты (ДхШхВ), см – 33х15х23

вес , кг – 2,87