Grifon Gemini Bonus комплект студийного света

Характеристики Gemini GS-400:
- длительность импульса t=0.5, с – 1/800–1/2000
- время готовности, с – 0,3–1,5
- синхронизация – синхрокабель или по световому потоку
- пилотный свет, Вт – 150 (Выкл; Пропорционально; Макс.)
Характеристики стойки под свет:
- цвет черный
- пружинная амортизация
- максимальная высота – 260 см
- минимальная высота – 102 см
- высота в сложенном состоянии – 98 см
- трехступенчатая с диаметрами труб 35-30-25 мм
- диаметр под колеса – 22 мм
- крепление 5/8 дюйма с резьбой 1/4 дюйма
- вес стойки 2100 г
- максимальная нагрузка до 12 кг
- в комплектацию входит чехол для стойки с наплечным ремнем
Благодаря своей особой форме октобокс практически незаменим в случаях, когда фотографу необходимо получить блик круглой формы в глазах модели или на глянцевой поверхности какого-либо предмета. Серебряная внутренняя поверхность и два белых рассеивателя Grifon SB-FW120 обеспечивают равномерный свет, поэтому октобокс может устанавливаться даже близко к объекту для получения максимально яркого, но мягкого освещения.
Для подсветки фона, а также для изменения цвета фона предусмотрены цветные фильтры и шторки, на которые они устанавливаются. Шторки служат для ограничения света, создавая более направленный его поток.