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Grifon Gemini Bonus комплект студийного света

Grifon Gemini Bonus комплект студийного света

Grifon
Артикул: NVF-2267

Grifon Gemini Bonus – студийный комплект на базе импульсных моноблоков Grifon Gemini GS-400, общая мощность 1200 Дж. Вспышки имеют стационарное крепление на стойку и крепление для фотозонта, который входит в комплект. Моноблок оснащен охлаждающим вентилятором, вес прибора 2,0 кг. В комплекте предусмотрены модификаторы света такие, как зонт комбинированный на просвет/отражение белого цвета с диаметром купола 101 см, тубус с сотовой насадкой и октобокс 120 см в диаметре.

Описание

Характеристики Gemini GS-400:

  • длительность импульса t=0.5, с – 1/800–1/2000
  • время готовности, с – 0,3–1,5
  • синхронизация – синхрокабель или по световому потоку
  • пилотный свет, Вт – 150 (Выкл; Пропорционально; Макс.)

Характеристики стойки под свет:

  • цвет черный
  • пружинная амортизация
  • максимальная высота – 260 см
  • минимальная высота – 102 см
  • высота в сложенном состоянии – 98 см
  • трехступенчатая с диаметрами труб 35-30-25 мм
  • диаметр под колеса – 22 мм
  • крепление 5/8 дюйма с резьбой 1/4 дюйма
  • вес стойки 2100 г
  • максимальная нагрузка до 12 кг
  • в комплектацию входит чехол для стойки с наплечным ремнем

Благодаря своей особой форме октобокс практически незаменим в случаях, когда фотографу необходимо получить блик круглой формы в глазах модели или на глянцевой поверхности какого-либо предмета. Серебряная внутренняя поверхность и два белых рассеивателя Grifon SB-FW120 обеспечивают равномерный свет, поэтому октобокс может устанавливаться даже близко к объекту для получения максимально яркого, но мягкого освещения.

Для подсветки фона, а также для изменения цвета фона предусмотрены цветные фильтры и шторки, на которые они устанавливаются. Шторки служат для ограничения света, создавая более направленный его поток.

 

Комплектация

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