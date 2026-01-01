Grifon Gemini Bonus комплект студийного света

Характеристики Gemini GS-400:

Характеристики стойки под свет:

цвет черный

пружинная амортизация

максимальная высота – 260 см

минимальная высота – 102 см

высота в сложенном состоянии – 98 см

трехступенчатая с диаметрами труб 35-30-25 мм

диаметр под колеса – 22 мм

крепление 5/8 дюйма с резьбой 1/4 дюйма

вес стойки 2100 г

максимальная нагрузка до 12 кг

в комплектацию входит чехол для стойки с наплечным ремнем

Благодаря своей особой форме октобокс практически незаменим в случаях, когда фотографу необходимо получить блик круглой формы в глазах модели или на глянцевой поверхности какого-либо предмета. Серебряная внутренняя поверхность и два белых рассеивателя Grifon SB-FW120 обеспечивают равномерный свет, поэтому октобокс может устанавливаться даже близко к объекту для получения максимально яркого, но мягкого освещения.

Для подсветки фона, а также для изменения цвета фона предусмотрены цветные фильтры и шторки, на которые они устанавливаются. Шторки служат для ограничения света, создавая более направленный его поток.