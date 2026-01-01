Grifon DS-200 SU Kit комплект импульсного света

Модель моноблока, который входит в комплект, имеет возможность синхронизации по первому и второму импульсу, что позволяет использовать ее наравне с профессиональными камерами и с любительскими фотоаппаратами. За счет цифровой регулировки вспышки можно выставить мощность и при необходимости повторить результат. Короткий импульс позволяет замораживать даже достаточно быстрое движение.

Характеристики DS-200:

максимальная мощность, Дж – 200

регулировка мощности вспышки – 1/16 - 1/1 с шагом 0,2 стопа

пилотный свет – 150 Вт (патрон Е27)

цветовая температура – 5600 ±200 К

питание – 220 В/50 Гц

синхронизация – синхрошнур 3,5 мм; по световому или ИК-импульсу; радиосинхронизация

вес, кг – 1,4

Для съемки небольших объектов, предметной съемки и т.д. в комплект включен софтбокс прямоугольный 90х90 см SB-9090 с байонетом Bowens. Он устанавливается на ведомую вспышку для получения мягкого освещения.