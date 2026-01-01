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Grifon DS-200 SU Kit комплект импульсного света
Grifon DS-200 SU Kit комплект импульсного света

Grifon DS-200 SU Kit комплект импульсного света

Grifon
Артикул: NVF-2271

Grifon DS-200 SU Kit – комплект студийного импульсного освещения на базе двух студийных вспышек DS-200 общей мощностью 400 Дж. Вспышки имеют глубину регулировки до 1/16 и оснащены пилотным светом 150 Вт. В комплекте предусмотрен в качестве модификатора света зонт серебряный с диаметром купола 84 см и софтбокс 60х90 см. Комплект подходит в качестве базового и для фотографов, занимающихся предметной фотосъемкой.

Описание

Модель моноблока, который входит в комплект, имеет возможность синхронизации по первому и второму импульсу, что позволяет использовать ее наравне с профессиональными камерами и с любительскими фотоаппаратами. За счет цифровой регулировки вспышки можно выставить мощность и при необходимости повторить результат. Короткий импульс позволяет замораживать даже достаточно быстрое движение.

Характеристики DS-200:

  • максимальная мощность, Дж – 200
  • регулировка мощности вспышки – 1/16 - 1/1 с шагом 0,2 стопа
  • пилотный свет – 150 Вт (патрон Е27)
  • цветовая температура – 5600 ±200 К
  • питание – 220 В/50 Гц
  • синхронизация – синхрошнур 3,5 мм; по световому или ИК-импульсу; радиосинхронизация
  • вес, кг  – 1,4

Для съемки небольших объектов, предметной съемки и т.д. в комплект включен софтбокс прямоугольный 90х90 см SB-9090 с байонетом Bowens. Он устанавливается на ведомую вспышку для получения мягкого освещения. 

Технические характеристики стоек:

  • максимальная высота, см – 200
  • минимальная высота, см – 85
  • длина в сложенном состоянии, см – 71
  • размах треноги (S), см – 66
  • максимальная нагрузка, кг – 2
  • диаметр ножек, мм – 16
  • диаметр секций, мм – 17/20/23
  • крепежный адаптер, дюйм – 5/8, съемный
  • установка адаптера горизонтально – нет
  • резьба, дюйм – 1/4
  • вес стойки, кг – 0,8

 

Комплектация

  • Импульсный моноблок  2 шт.
  • Зонт серебряный 84 см– 1 шт.
  • Софтбокс прямоугольный 60х90 см – 1 шт.
  • Стойка студийная 200 см – 2 шт.

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