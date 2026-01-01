Grifon BestKit-110 комплект импульсного света

Характеристики Falcon Eyes SS-110BJM:
- энергия импульса вспышки - 110 Дж
- диапазон выходной мощности - 1 - 6 (с шагом 0,1)
- лампа пилотного света - ML-75/G6.35 220В/75Вт
- режимы работы лампы пилотного света - полная мощность, пропорциональный, выкл.
- время перезарядки - 0,5-1,1 с
- индикация готовности - световая, звуковая
- оптическая синхронизация, дальность - до 10 м
- цветовая температура - 5600 K ± 200
- напряжение на синхроразъеме - 5 В
- длительность импульса - 1/2200 c
- способы запуска вспышки - оптический, синхроразъем, кнопка TEST
- напряжение питания - 220 В/50-60 Гц
- предохранитель - 5 А
- байонет - SS (диаметр 95 мм)
Технические характеристики стойки студийной:
- стойка трехступенчатая, диаметры труб 20-23-27 мм
- стандартный адаптер 5/8 дюйма для крепления студийного оборудования с резьбой 1/8 дюйма
- вес, кг – 1,2
- максимальная нагрузка – 5 кг