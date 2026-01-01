images
images

Grifon BestKit-110 комплект импульсного света

Grifon
Артикул: NVF-2294

Grifon BestKit-110 – комплект импульсного света на базе двух вспышек Falcon Eyes SS-110BJM мощностью 110 Дж каждая. В комплект входят 2 софтбокса Grifon SSA-SB6090 и 2 просветных зонта с диаметром купола 84 см в качестве модификаторов света. Для крепления и размещения оборудования предусмотрены студийные стойки. Комплект предназначен для портретной фотосъемки и съемки предметов. Для удобства хранения и перемещения оборудование упаковано в сумку.

Описание

Характеристики Falcon Eyes SS-110BJM:

  • энергия импульса вспышки - 110 Дж
  • диапазон выходной мощности - 1 - 6 (с шагом 0,1)
  • лампа пилотного света - ML-75/G6.35 220В/75Вт
  • режимы работы лампы пилотного света - полная мощность, пропорциональный, выкл.
  • время перезарядки - 0,5-1,1 с
  • индикация готовности - световая, звуковая
  • оптическая синхронизация, дальность - до 10 м
  • цветовая температура - 5600 K ± 200
  • напряжение на синхроразъеме - 5 В
  • длительность импульса - 1/2200 c
  • способы запуска вспышки - оптический, синхроразъем, кнопка TEST
  • напряжение питания - 220 В/50-60 Гц
  • предохранитель - 5 А
  • байонет - SS (диаметр 95 мм)
Официальная гарантия 1 год.

Технические характеристики стойки студийной:

  • стойка трехступенчатая, диаметры труб 20-23-27 мм
  • стандартный адаптер 5/8 дюйма для крепления студийного оборудования с резьбой 1/8 дюйма
  • вес, кг – 1,2
  • максимальная нагрузка – 5 кг

Комплектация

  • Falcon Eyes SS-110BJM вспышка ведомая – 2 шт.
  • Фотозонт просветный 84 см – 2 шт.
  • Стойка для осветительных приборов – 2 шт.
  • Софтбокс SSA-SB6090 (размер 60х90см) – 2 шт.
  • Сумка  – 1 шт.

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

С этим товаром покупают

Phottix 89061 Odin TTL дополнительный приемник к радиосинхронизатору для Canon
Phottix 89061 Odin TTL дополнительный приемник к радиосинхронизатору для Canon
Phottix 89061 Odin TTL дополнительный приемник к радиосинхронизатору для Canon
Арт. NVF-726
Phottix 89061 Odin TTL дополнительный приемник к радиосинхронизатору для Canon
Наличие
более 10 шт

Дополнительный приемник к радиосинхронизатору Phottix Odin для вспышек Canon, с помощью которого появляется возможность поджигать TTL-вспышки, сохраняя в полной мере функции TTL, а также на расстоянии контролировать мощность и фокусное расстояние вспышек.

Взаимодействие осуществляется на частоте 2,4 ГГц более, чем на 100 метров.

2 300 ₽
В корзину
Хит
YongNuo YN568EXIII C Speedlite вспышка для Canon
YongNuo YN568EXIII C Speedlite вспышка для Canon
YongNuo YN568EXIII C Speedlite вспышка для Canon
Арт. NVF-9783
YongNuo YN568EXIII C Speedlite вспышка для Canon
Наличие
более 10 шт

YongNuo Speedlite YN-568EXIII - вспышка для фотокамер системы Canon.

Обновленная версия полностью автоматической TTL-вспышки с поддержкой высокоскоростной синхронизацию (HSS, FP) до 1/8000 сек.

12 900 ₽
В корзину
Savage (57-12) Gray Tint фон бумажный 2,7x11 м серый оттенок
Savage (57-12) Gray Tint фон бумажный 2,7x11 м серый оттенок
Savage (57-12) Gray Tint фон бумажный 2,7x11 м серый оттенок
Арт. NVF-5319
Savage (57-12) Gray Tint фон бумажный 2,7x11 м серый оттенок
Наличие
в наличии 4-10 шт

Фотофон Savage (57-12) Gray Tint - известного американского бренда Savage имеют гладкую ровную поверхность и высокую плотность бумажного полотна.

С помощью бумажных фонов Savage фотограф может легко избежать неравномерностей светового рисунка, а богатая палитра и правильно подобранный цвет легко придадут нужный оттенок фотографии. Плотность фона – 160 г/м2. Размер 2,72х11,0 метров. Поставляется в рулоне на картонной трубе, упакован в коробку. Богатая цветовая палитра и превосходное качество сделало студийные бумажные фотофоны Savage легендой качества на российском рынке.

8 690 ₽
В корзину
-5 %
Grifon BD-05 шторки с сотовой решеткой и цветными фильтрами
Арт. NVF-8190
Grifon BD-05 шторки с сотовой решеткой и цветными фильтрами
Наличие
более 10 шт
до конца распродажи 7 дн, 17 ч

Grifon BD-05 – шторки с сотовой решеткой и цветными фильтрами. Устанавливаются на стандартный рефлектор 18 см / 7".

-5 %2 380 ₽
2 260 ₽
В корзину
-6 %
Grifon RF-18 стандартный рефлектор 18 см 7 дюймов
Grifon RF-18 стандартный рефлектор 18 см 7 дюймов
Grifon RF-18 стандартный рефлектор 18 см 7 дюймов
Арт. NVF-2290
Grifon RF-18 стандартный рефлектор 18 см 7 дюймов
Наличие
более 10 шт
до конца распродажи 5 дн, 18 ч

Grifon RF-18 – стандартный рефлектор 7" 18 см с байонетом Bowens. Предназначен для направления света студийной вспышки или светодиодного осветителя. Изготовлен из металла, имеет серебристое покрытие внутри. Для лучшего контроля света используется вместе с сотами, шторками и фильтрами. Внутренний посадочный диаметр для сот 174 мм.

-5.65 %1 240 ₽
1 170 ₽
В корзину
-5 %
Grifon RT-16 радиосинхронизатор для Canon/Nikon (комплект)
Арт. NVF-1218
Grifon RT-16 радиосинхронизатор для Canon/Nikon (комплект)
Наличие
более 10 шт
до конца распродажи 7 дн, 17 ч

Grifon RT-16 – комплект предназначен для синхронизации фотоаппарата и студийных вспышек. Передатчик устанавливается с помощью крепления на горячий башмак фотокамеры. Приемник со студийной вспышкой соединяется через штекер. По 4 каналам из 16 модель совместима с RT-04, которые продавались ранее. Возможно применение дополнительного приемника радиосигнала (приобретаются отдельно).

-5 %1 860 ₽
1 760 ₽
В корзину

Видео

QZSD SL285 компактная стойка с независимыми ножками
QZSD SL285 компактная стойка с независимыми ножками
Видеоурок &quot;7 секретов четкой фотографии&quot;
Видеоурок "7 секретов четкой фотографии"
1 мая
1 мая
Эрнст Хаас - &quot;отец&quot; цветного фото
Эрнст Хаас - "отец" цветного фото
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.