images
images
images
images
images
images
images
images
Godox MS300-D комплект студийного оборудования
Godox MS300-D комплект студийного оборудования
Godox MS300-D комплект студийного оборудования
Godox MS300-D комплект студийного оборудования
Godox MS300-D комплект студийного оборудования
Godox MS300-D комплект студийного оборудования
Godox MS300-D комплект студийного оборудования
Godox MS300-D комплект студийного оборудования

Godox MS300-D комплект студийного оборудования

Godox
Артикул: DAN-5373

Комплект студийного оборудования Godox MS300-D.

Легкая переносная фотостудия на базе трех импульсных моноблоков Godox MS300, включающая в себя также три стойки Godox304, два софтбокса SB-BW6090, фотозонт UB-002 101cm серебро/черный, рефлектор RFT 7", пульт-радиосинхронизатор 2,4 Ггц XT-16 и сумку для переноски оборудования CB-04.

Описание

Базовый комплект для студийной и выездной съемки.

Студийные вспышки Godox MS300 мощностью 300 Дж. Имеет ведущее число 58, лампу пилотного света 150 Вт с регулируемой мощностью. Цветовая температура - 5600 К. Вспышка также имеет ИК режим ведомой, порт синхрокабеля, порт USB, встроенную систему беспроводного управления. Временем перезарядки от 0,1 с. Байонет - Bowens. Вес - 1,3 кг.

Характеристики вспышки:

  • мощность - 300 Дж
  • ведущее число - 58 (ISO 100)
  • цветовая температура - 5600±200К
  • пилотный свет - 150 Вт
  • длительность импульса - 1/2000-1/800 c
  • предохранитель - F8AL, 250 В
  • время перезарядки - 0,1-1,3 с
  • тип охлаждения - встроенный вентилятор
  • крепление для зонта - есть
  • размер - 12,6х28,3х19 см
  • вес - 1,3 кг

Алюминиевая трехсекционная стойка-тренога Godox 304 с оптимальным весом и максимальной рабочей высотой 200 см. В сложенном виде ее длина составляет 70 см. Сегменты стойки позволяют регулировать ее высоту. Крепление 5/8", резьба 1/4" и 3/8". Служит для установки фото- и видеокамер. В комплекте поставляется шаровая миниголовка.

Софтбоксы Godox SB-BW6090 прямоугольной формы размером 60х90 см помогает создать мягкое рассеянное освещение без резких теней. Универсальный байонет Bowens позволит установить софтбокс не только на комплектных вспышках МS300, но и на других осветителях постоянного или импульсного света с соответствующим байонетом.

Фотозонт Godox UB-004 диаметром 101 см - простой и легкий модификатор света, используется для различных видов съемки, часто применяется для портретной съемки и предметной фотосъемки. Серебристое внутреннее покрытие позволяет получить контролируемый и направленный равномерный свет и тени без жестких переходов.

Рефлектор Godox RFT7 диаметром 175 см диаметром 175 см позволяет сделать освещение от вспышки более «концентрированным» и направляемым. Серебристая фактурная внутренняя поверхность рефлектора позволяет получить равномерную освещенность внутри светового пятна.

Пульт-радиосинхронизатор Godox XT-16 служит для дистанционного управления настройками и радиосинхронизации фотокамеры со студийной вспышкой на расстоянии до 100 метров.

Работа в 6 группах (A, B, C, D, E, F) на 16 каналах позволит управлять комплектными вспышками и другими осветителями, поддерживающими беспроводную систему Godox 2.4G X, как совместно так и по отдельности, без срабатывания от других передатчиков подобного типа. Используя дополнительно приобретаемый приемник Godox X1R, комплектные вспышки синхронизируются с накамерными вспышками практически любого производителя (Canon, Nikon, Sony и др.).

Передатчик питается от двух батарей типа АА. Скорость синхронизации до 1/250 секунды.

Сумка Godox CB-04 - представляет собой дорожный чемодан с усиленным корпусом, на колесиках, с верхней ручкой, которая позволяет легко катить сумку. При размерах 78x24x20 см сумка вмещает три комплектные вспышки MS300, стойки, светомодифицирующие насадки и другие аксессуары. Ремни для переноски с обеих сторон соединяются между собой стяжкой на липучке и служат для транспортировки сумки на короткие расстояния.

Комплектация

  • Вспышка студийная Godox MS300 - 3 шт.
  • Стойка Godox 304 с амортизатором - 3 шт.
  • Софтбокс SB-BW 6090 - 2 шт.
  • Пульт-радиосинхронизатор Godox XT-16 - 1 шт.
  • Рефлектор Godox RFT 7'' - 1 шт.
  • Фотозонт Godox UB-002 101cм серебро/черный - 1 шт.
  • Сумка Godox CB-04 для студийного оборудования - 1 шт.
  • Руководство по эксплуатации.

Полезные ссылки

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

С этим товаром покупают

Fotokvant BN-1621 White нетканый фон 1,6х2,1 м белый
Fotokvant BN-1621 White нетканый фон 1,6х2,1 м белый
Fotokvant BN-1621 White нетканый фон 1,6х2,1 м белый
Арт. FTR-1296
Fotokvant BN-1621 White нетканый фон 1,6х2,1 м белый
Наличие
в наличии 4-10 шт

Фон нетканый Fotokvant BN-1621. Размер 1,6х2,1 м. Цвет белый.

Нетканый фон имеет мелкоячеистую фактуру, поэтому не предназначен для ювелирной или макросъемки. Имеет чаще всего неравномерную плотность прокраса и на некоторых фотографиях, если фон недостаточно подсвечен, могут проявляться еле заметные пятна. Подходит для домашней студии и студии на выезде. Вес - 0,9 кг.

900 ₽
В корзину
-10 %
Godox FT- MS300 лампа импульсная для MS300
Арт. DAN-6134
Godox FT- MS300 лампа импульсная для MS300
Наличие
более 10 шт
до конца распродажи 6 дн, 16 ч

Лампа импульсная Godox FT- MS300 для MS300.

Импульсная лампа для студийных вспышек Godox MS300. Мощность - 300 Вт.

-10 %2 290 ₽
2 060 ₽
В корзину
Chris James 216 White Diffusion фолиевый фильтр белый рассеивающий
Chris James 216 White Diffusion фолиевый фильтр белый рассеивающий
Chris James 216 White Diffusion фолиевый фильтр белый рассеивающий
Арт. NVF-202
Chris James 216 White Diffusion фолиевый фильтр белый рассеивающий
Наличие
более 10 шт

Фолиевый фильтр рассеивающий Chris James 216 White Diffusion. Снижает световой поток на 1.5 ступени, обеспечивая максимально естественный эффект без изменения цветовой температуры.
Коэффициент пропускания - 36%
Коэффициент поглощения - 1.5
Цена указана за один погонный метр.

2 870 ₽
В корзину
Phottix 86500 светоотражатель 5 в 1 диаметр 56 см 22&quot;
Phottix 86500 светоотражатель 5 в 1 диаметр 56 см 22&quot;
Phottix 86500 светоотражатель 5 в 1 диаметр 56 см 22&quot;
Арт. OLE-0941
Phottix 86500 светоотражатель 5 в 1 диаметр 56 см 22"
Наличие
в наличии 4-10 шт

Phottix (86500) – компактный светоотражатель с полупрозрачной основой и отражающими поверхностями: черной, белой, серебряной и золотой. Прекрасно подойдет для выездной и студийной съемки. Быстро складывается и упаковывается в компактный чехол для переноски. Диаметр 56 см.

2 810 ₽
В корзину
Fotokvant FL-13 KIT комплект постоянного света
Fotokvant FL-13 KIT комплект постоянного света
Арт. DAN-1449
Fotokvant FL-13 KIT комплект постоянного света
Наличие
в наличии 1-3 шт

Fotokvant FL-13 KIT - комплект постоянного света.

Комплект студийного освещения на базе трех приборов постоянного света мощностью 180 Вт каждый. Общая мощность 540 Вт. Комплект включает в себя журавль, что дает больше возможностей по управлению светом. Вес комплекта - 8,2 кг.


23 160 ₽
В корзину

Видео

Фотосъемка вина на фоне оргстекла. Часть 2
Фотосъемка вина на фоне оргстекла. Часть 2
Как снимать товары для маркетплейсов Wildberries, Ozon, Яндекс.Маркет без фотографа
Как снимать товары для маркетплейсов Wildberries, Ozon, Яндекс.Маркет без фотографа
Вилли Рони
Вилли Рони
Как создать драматичный портрет с портретной тарелкой. Часть вторая
Как создать драматичный портрет с портретной тарелкой. Часть вторая
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.