Godox MS300-D комплект студийного оборудования

Описание

Базовый комплект для студийной и выездной съемки.

Студийные вспышки Godox MS300 мощностью 300 Дж. Имеет ведущее число 58, лампу пилотного света 150 Вт с регулируемой мощностью. Цветовая температура - 5600 К. Вспышка также имеет ИК режим ведомой, порт синхрокабеля, порт USB, встроенную систему беспроводного управления. Временем перезарядки от 0,1 с. Байонет - Bowens. Вес - 1,3 кг.

Характеристики вспышки:

мощность - 300 Дж

ведущее число - 58 (ISO 100)

цветовая температура - 5600±200К

пилотный свет - 150 Вт

длительность импульса - 1/2000-1/800 c

предохранитель - F8AL, 250 В

время перезарядки - 0,1-1,3 с

тип охлаждения - встроенный вентилятор

крепление для зонта - есть

размер - 12,6х28,3х19 см

вес - 1,3 кг

Алюминиевая трехсекционная стойка-тренога Godox 304 с оптимальным весом и максимальной рабочей высотой 200 см. В сложенном виде ее длина составляет 70 см. Сегменты стойки позволяют регулировать ее высоту. Крепление 5/8", резьба 1/4" и 3/8". Служит для установки фото- и видеокамер. В комплекте поставляется шаровая миниголовка.

Софтбоксы Godox SB-BW6090 прямоугольной формы размером 60х90 см помогает создать мягкое рассеянное освещение без резких теней. Универсальный байонет Bowens позволит установить софтбокс не только на комплектных вспышках МS300, но и на других осветителях постоянного или импульсного света с соответствующим байонетом.

Фотозонт Godox UB-004 диаметром 101 см - простой и легкий модификатор света, используется для различных видов съемки, часто применяется для портретной съемки и предметной фотосъемки. Серебристое внутреннее покрытие позволяет получить контролируемый и направленный равномерный свет и тени без жестких переходов.

Рефлектор Godox RFT7 диаметром 175 см диаметром 175 см позволяет сделать освещение от вспышки более «концентрированным» и направляемым. Серебристая фактурная внутренняя поверхность рефлектора позволяет получить равномерную освещенность внутри светового пятна.

Пульт-радиосинхронизатор Godox XT-16 служит для дистанционного управления настройками и радиосинхронизации фотокамеры со студийной вспышкой на расстоянии до 100 метров.

Работа в 6 группах (A, B, C, D, E, F) на 16 каналах позволит управлять комплектными вспышками и другими осветителями, поддерживающими беспроводную систему Godox 2.4G X, как совместно так и по отдельности, без срабатывания от других передатчиков подобного типа. Используя дополнительно приобретаемый приемник Godox X1R, комплектные вспышки синхронизируются с накамерными вспышками практически любого производителя (Canon, Nikon, Sony и др.).

Передатчик питается от двух батарей типа АА. Скорость синхронизации до 1/250 секунды.

Сумка Godox CB-04 - представляет собой дорожный чемодан с усиленным корпусом, на колесиках, с верхней ручкой, которая позволяет легко катить сумку. При размерах 78x24x20 см сумка вмещает три комплектные вспышки MS300, стойки, светомодифицирующие насадки и другие аксессуары. Ремни для переноски с обеих сторон соединяются между собой стяжкой на липучке и служат для транспортировки сумки на короткие расстояния.