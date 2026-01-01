Артикул: DAN-1112

FST E-250 Umbrella KIT - комплект импульсного света, состоящий из двух осветителей общей мощностью 500 Дж.

Идеальный комплект для работы как в домашней фотостудии, так и в профессиональной. С его помощью можно реализовать практически любые творческие задачи. Легко собирается и имеет сумку для хранения и переноски.