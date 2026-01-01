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FST E-250 Umbrella KIT комплект импульсного света
FST E-250 Umbrella KIT комплект импульсного света
FST E-250 Umbrella KIT комплект импульсного света

FST E-250 Umbrella KIT комплект импульсного света

FST
Артикул: DAN-1112

FST E-250 Umbrella KIT - комплект импульсного света, состоящий из двух осветителей общей мощностью 500 Дж.

Идеальный комплект для работы как в домашней фотостудии, так и в профессиональной. С его помощью можно реализовать практически любые творческие задачи. Легко собирается и имеет сумку для хранения и переноски.

Описание

Комплект студийного импульсного света состоит из двух импульсных моноблоков FST E-250, двух зонтов на просвет FST UT-80 диаметром 80 см, двух студийных стоек FST LS-220 высотой 220 см и сумки для транспортировки.

Общая мощность импульса FST E-250 составляет 500 Дж.

Характеристики:

  • питание – 220-240 В /50 Гц
  • ведущее число- 52 ,
  • устройства синхронизации и управления - фотоэлемент, синхрокабель, кнопка ТЕСТ
  • пилотный свет - 50 Вт (max 100 Вт), плавная регулировка
  • цоколь лампы - G6.35
  • цветовая температура - 5600 ± 100K
  • регулировка мощности - плавная регулировка 1/1-1/32
  • время перезарядки, с - 0,2-1,8
  • мощность, Дж - 250
  • байонет - Bowens

Комплектация

  • FST E-250 вспышка студийная - 2 шт.
  • FST UT-80 зонт на просвет диаметром 80 см - 2 шт.
  • FST LS-220 стойки, высота до 220 см - 2 шт.
  • Сумка для переноски - 1 шт.

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