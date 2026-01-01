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Fotokvant iconic kit Elinchrom BRX 500 комплект импульсного освещения

Fotokvant iconic kit Elinchrom BRX 500 комплект импульсного освещения

Fotokvant
Артикул: DAN-2776

Комплект импульсного освещения Fotokvant iconic kit Elinchrom BRX 500.

Комплект импульсного света на базе трех вспышек Elinchrom BRX 500 мощностью 500 Дж каждая. В комплект входят также серебряный параболический глубокий зонт Fotokvant U-104S Para диаметром 104 см, фоновый рефлектор с адаптером Elinchrom Fotokvant RFBG-1-EL и серебряный софтрефлектор Fotokvant SR-550S-EL с сотами Fotokvant GRID55 в качестве модификаторов света. Для крепления и размещения оборудования предусмотрены три студийные стойки Fotokvant LS-2600B для тяжелого оборудования.

Описание

Комплект предназначен для портретной фотосъемки и съемки предметов и может использоваться, как оборудование для домашней фотостудии или фотографов, работающих на выезде.

Импульсный осветитель Elinchrom BRX 500 подходит для съемки предметов, портретной фотографии и т.п. 

Характеристики моноблока:
  • энергия импульса - 500 Дж
  • напряжение питания V - 90-270, 50 Гц
  • ведущее число (1 м, 100 ISO, рефлектор 48 град.) - 90
  • диапазон регулировки - 31-500 Дж
  • глубина регулировки мощности - 1/1 до 1/16 5 f-stops
  • время перезарядки min/max (230V), с - 0,36-1,13
  • цветовая температура - 5410 К
  • длительность импульса (t=0,5), с - 1/1558
  • стабилизация напряжения - ±0,5%
  • мощность лампы-пилота (Е-27) - 100 Вт
  • напряжения на синхроконтактах - 5 V
  • охлаждение - микропроцессор, термодатчик
  • радиоуправление - встроенный модуль 4 группы, 8 каналов
  • габариты - 26x14x19 см
  • вес - 2,05 кг

Глубокий параболический серебряный зонт Fotokvant U-104S Para диаметром 104 см. Предназначен для получения направленного света. Серебряная поверхность из качественного материала обладает высокой отражающей способностью. Фиберглассовые спицы создают прочную упругую и при этом легкую конструкцию, в результате чего зонт можно использовать даже с полупрофессиональными вспышками.

Портретная тарелка (софтрефлектор) диаметром 55 см Fotokvant SR-550S-EL с адаптером Elinchrom. Внутренняя поверхность серебряная. Предназначена для использования со студийными приборами (импульсного и постоянного света) с креплением типа Elinchrom. Для управления световым потоком в комплект добавлена сотовая насадка Fotokvant GRID55 для софтрефлектора. Применение данного модификатора позволяет уменьшить угол рассеивания света, при этом устраняется больше рассеянного света и появляется возможность формировать свет с большей точностью.

Фоновый рефлектор Fotokvant RFBG-1-EL эффективный прибор для подсветки студийного фона. У рефлектора скошенный профиль, это дает возможность осветить фон не создавая контрового освещения модели.

Стойка Fotokvant LS-2600B предназначена для работами с тяжелыми приборами и осветителями с софтбоксами. Для удобства хранения и переноски комплектуется сумкой-чехлом.

Характеристики стойки:

  • диаметр ног стойки под колеса - 22 мм
  • максимальная нагрузка - 7 кг
  • максимальная высота - 260 см
  • минимальная высота - 120 см
  • длина в сложенном состоянии - 101 см
  • трехколенное сложение, диаметр труб - 25, 30, 35 мм
  • вес - 2,3 кг
  • диаметр окружности основания - 120 см

Комплектация

  • Elinchrom BRX 500 импульсный моноблок - 3 шт.
  • Fotokvant U-104S Para параболический глубокий зонт серебряный - 1 шт.
  • Fotokvant SR-550S-EL софтрефлектор серебряный 55  Elinchrom - 1 шт.
  • Fotokvant GRID55 соты для софтрефлектора 55 см - 1 шт.
  • Fotokvant RFBG-1-EL фоновый рефлектор с адаптером Elinchrom - 1 шт.
  • Fotokvant LS-2600B стойка для тяжелого оборудования - 3 шт.

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