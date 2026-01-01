Fotokvant iconic kit Elinchrom BRX 500 комплект импульсного освещения

Комплект предназначен для портретной фотосъемки и съемки предметов и может использоваться, как оборудование для домашней фотостудии или фотографов, работающих на выезде.
Импульсный осветитель Elinchrom BRX 500 подходит для съемки предметов, портретной фотографии и т.п.
- энергия импульса - 500 Дж
- напряжение питания V - 90-270, 50 Гц
- ведущее число (1 м, 100 ISO, рефлектор 48 град.) - 90
- диапазон регулировки - 31-500 Дж
- глубина регулировки мощности - 1/1 до 1/16 5 f-stops
- время перезарядки min/max (230V), с - 0,36-1,13
- цветовая температура - 5410 К
- длительность импульса (t=0,5), с - 1/1558
- стабилизация напряжения - ±0,5%
- мощность лампы-пилота (Е-27) - 100 Вт
- напряжения на синхроконтактах - 5 V
- охлаждение - микропроцессор, термодатчик
- радиоуправление - встроенный модуль 4 группы, 8 каналов
- габариты - 26x14x19 см
- вес - 2,05 кг
Глубокий параболический серебряный зонт Fotokvant U-104S Para диаметром 104 см. Предназначен для получения направленного света. Серебряная поверхность из качественного материала обладает высокой отражающей способностью. Фиберглассовые спицы создают прочную упругую и при этом легкую конструкцию, в результате чего зонт можно использовать даже с полупрофессиональными вспышками.
Портретная тарелка (софтрефлектор) диаметром 55 см Fotokvant SR-550S-EL с адаптером Elinchrom. Внутренняя поверхность серебряная. Предназначена для использования со студийными приборами (импульсного и постоянного света) с креплением типа Elinchrom. Для управления световым потоком в комплект добавлена сотовая насадка Fotokvant GRID55 для софтрефлектора. Применение данного модификатора позволяет уменьшить угол рассеивания света, при этом устраняется больше рассеянного света и появляется возможность формировать свет с большей точностью.
Фоновый рефлектор Fotokvant RFBG-1-EL эффективный прибор для подсветки студийного фона. У рефлектора скошенный профиль, это дает возможность осветить фон не создавая контрового освещения модели.
Стойка Fotokvant LS-2600B предназначена для работами с тяжелыми приборами и осветителями с софтбоксами. Для удобства хранения и переноски комплектуется сумкой-чехлом.
Характеристики стойки:
- диаметр ног стойки под колеса - 22 мм
- максимальная нагрузка - 7 кг
- максимальная высота - 260 см
- минимальная высота - 120 см
- длина в сложенном состоянии - 101 см
- трехколенное сложение, диаметр труб - 25, 30, 35 мм
- вес - 2,3 кг
- диаметр окружности основания - 120 см