Fotokvant SR-550S-EL софтрефлектор универсальный серебряный 55 см c адаптером Elinchrom

Арт. NVF-9468

Kupo KCP173 Mini articulated arm - мини-кронштейн шарнирный двухсекционный.

Кронштейн представляет собой две гибридные головы Hybrid Head на алюминиевой трубке диаметром 13 мм и длиной 28,5 см. Толщина стенки трубки 1,1 мм. Кронштен имеетс матовое анодированное покрытие.

Крепежные головы оснащены стержнем Вaby pin с несколькими фрезерованными гранями, это позволяет быстро устанавливать их в крепежное гнездо Вaby socket и гарантирует удержание установленного прибора в устойчивом положении.

В каждом стержне Вaby pin предусмотрена резьба 3/8” и 1/4”, что дает возможность установки разнообразных аксессуаров.