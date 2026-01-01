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Elinchrom BRX 500 импульсный моноблок
Elinchrom BRX 500 импульсный моноблок
Elinchrom BRX 500 импульсный моноблок

Elinchrom BRX 500 импульсный моноблок

Elinchrom
Артикул: OLE-0271

Elinchrom BRX 500 – профессиональный моноблок импульсного света серии BRX с полным компьютерным управлением и управлением по WiFi.

Встроенный EL-Skyport приемник на 8 частотных каналов, который может работать с четырьмя различными группами вспышек. Обратите внимание, что рефлектор и насадки для моноблока приобретаются отдельно.

Описание

Модель оснащена встроенным радиомодулем, возможен короткий импульс, быстрая перезарядка, автоматический сброс энергии. Малые габариты и вес сделают этот прибор незаменимым помощником в любой фотостудии.

Одной из наиболее интересных функций в моноблоках серии BRX является возможность управления ими через сеть WiFi. Можно менять мощность приборов и пилотного света с помощью своего iPhone, iPad или iPod Touch. Для этого достаточно скачать в App Store бесплатное приложении El-Skyport и приобрести WiFi-роутер Elinchrom.

Технические характеристики:

  • энергия импульса, Дж – 500
  • напряжение питания, V – 90-270, 50/60 Гц
  • ведущее число (1 м, 100 ISO, рефлектор 48 град.) – 90
  • диапазон регулировки, Дж – 31–500
  • глубина регулировки мощности – 1/1 до 1/16 5 f-stops
  • время перезарядки min/max (230V), с – 0,36–1,13
  • цветовая температура, К – 5410
  • длительность импульса (t=0,5), с – 1/1558
  • стабилизация напряжения – ±0,5%
  • мощность лампы-пилота (Е-27), Вт – 100
  • напряжения на синхроконтактах, V – 5
  • охлаждение – микропроцессор, термодатчик
  • радиоуправление – встроенный модуль 4 группы, 8 каналов
  • габариты, см – 26x14x19
  • вес, кг – 2,05

Комплектация

  • Моноблок Elinchrom BRX 500 – 1 шт.
  • Пилотной лампа – 1 шт.
  • Импульсная лампа – 1 шт.
  • Синхрокабель 3,5 мм (длина 5,0 м) – 1 шт.
  • Защитный колпак – 1 шт.
  • Сетевой шнур питания – 1 шт.

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