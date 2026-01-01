Elinchrom BRX 500 импульсный моноблок

Описание

Модель оснащена встроенным радиомодулем, возможен короткий импульс, быстрая перезарядка, автоматический сброс энергии. Малые габариты и вес сделают этот прибор незаменимым помощником в любой фотостудии.

Одной из наиболее интересных функций в моноблоках серии BRX является возможность управления ими через сеть WiFi. Можно менять мощность приборов и пилотного света с помощью своего iPhone, iPad или iPod Touch. Для этого достаточно скачать в App Store бесплатное приложении El-Skyport и приобрести WiFi-роутер Elinchrom.

Технические характеристики: