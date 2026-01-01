Fotokvant iconic basic kit Elinchrom BRX 500 комплект импульсного освещения

Описание

Комплект предназначен для портретной фотосъемки и съемки предметов и может использоваться, как оборудование для домашней фотостудии или фотографов, работающих на выезде.

Импульсный осветитель Elinchrom BRX 500 подходит для съемки предметов, портретной фотографии и т.п.

Характеристики моноблока:

энергия импульса - 500 Дж

напряжение питания V - 90-270, 50 Гц

ведущее число (1 м, 100 ISO, рефлектор 48 град.) - 90

диапазон регулировки - 31-500 Дж

глубина регулировки мощности - 1/1 до 1/16 5 f-stops

время перезарядки min/max (230V), с - 0,36-1,13

цветовая температура - 5410 К

длительность импульса (t=0,5), с - 1/1558

стабилизация напряжения - ±0,5%

мощность лампы-пилота (Е-27) - 100 Вт

напряжения на синхроконтактах - 5 V

охлаждение - микропроцессор, термодатчик

радиоуправление - встроенный модуль 4 группы, 8 каналов

габариты - 26x14x19 см

вес - 2,05 кг

Легкий ультракомпактный прямоугольный софтбокс Fotokvant SB-80120EL размером 80х120 см с адаптером Elinchrom. Устанавливается на ведомую вспышку для получения мягкого освещения. Подходит для съемки небольших объектов, предметной съемки и т.д.

Портретная тарелка (софтрефлектор) диаметром 55 см Fotokvant SR-550S-EL с адаптером Elinchrom. Внутренняя поверхность серебряная. Предназначена для использования со студийными приборами (импульсного и постоянного света) с креплением типа Elinchrom. Для управления световым потоком в комплект добавлена сотовая насадка Fotokvant GRID55 для софтрефлектора. Применение данного модификатора позволяет уменьшить угол рассеивания света, при этом устраняется больше рассеянного света и появляется возможность формировать свет с большей точностью.

Стойка Fotokvant LS-2600B предназначена для работами с тяжелыми приборами и осветителями с софтбоксами. Для удобства хранения и переноски комплектуется сумкой-чехлом.

Характеристики стойки: