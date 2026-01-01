Fotokvant iconic basic kit Elinchrom BRX 250 комплект импульсного освещения

Комплект предназначен для портретной фотосъемки и съемки предметов и может использоваться, как оборудование для домашней фотостудии или фотографов, работающих на выезде.
Импульсный осветитель Elinchrom BRX 250 подходит для съемки предметов, портретной фотографии и т.п.
- энергия импульса - 250 Дж
- напряжение питания V - 90-260, 50 Гц
- ведущее число (1 м, 100 ISO, рефлектор 48 град.) - 64
- диапазон регулировки - 16-250 Дж
- глубина регулировки мощности - 1/1 до 1/16 5 f-stops
- время перезарядки min/max (230V), с - 0,29-0,73
- цветовая температура - 5500 К
- длительность импульса (t=0,5), с - 1/2762
- стабилизация напряжения - ±0,5%
- мощность лампы-пилота (Е-27) - 100 Вт
- напряжения на синхроконтактах - 5 V
- охлаждение - микропроцессор, термодатчик
- радиоуправление - встроенный модуль 4 группы, 8 каналов
- габариты - 26x14x19 см
- вес - 1,85 кг
Легкий ультракомпактный прямоугольный софтбокс Fotokvant SB-80120EL размером 80х120 см с адаптером Elinchrom. Устанавливается на ведомую вспышку для получения мягкого освещения. Подходит для съемки небольших объектов, предметной съемки и т.д.
Портретная тарелка (софтрефлектор) диаметром 55 см Fotokvant SR-550S-EL с адаптером Elinchrom. Внутренняя поверхность серебряная. Предназначена для использования со студийными приборами (импульсного и постоянного света) с креплением типа Elinchrom. Для управления световым потоком в комплект добавлена сотовая насадка Fotokvant GRID55 для софтрефлектора. Применение данного модификатора позволяет уменьшить угол рассеивания света, при этом устраняется больше рассеянного света и появляется возможность формировать свет с большей точностью.
Стойка Fotokvant LS-2600B предназначена для работами с тяжелыми приборами и осветителями с софтбоксами. Для удобства хранения и переноски комплектуется сумкой-чехлом.
Характеристики стойки:
- диаметр ног стойки под колеса, мм - 22
- максимальная нагрузка, кг - 7
- максимальная высота - 260 см
- минимальная высота - 120 см
- длина в сложенном состоянии - 101 см
- трехколенное сложение, диаметр труб - 25, 30, 35 мм
- вес - 2,3 кг
- диаметр окружности основания - 120 см