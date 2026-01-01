Elinchrom BRX 250 импульсный моноблок

Модель оснащена встроенным радиомодулем, возможен короткий импульс, быстрая перезарядка, автоматический сброс энергии. Малые габариты и вес сделают этот прибор незаменимым помощником в любой фотостудии.
Одной из наиболее интересных функций в моноблоках серии BRX является возможность управления ими через сеть WiFi. Можно менять мощность приборов и пилотного света с помощью своего iPhone, iPad или iPod Touch. Для этого достаточно скачать в App Store бесплатное приложении El-Skyport и приобрести WiFi-роутер Elinchrom.
Технические характеристики:
- энергия импульса, Дж – 250
- напряжение питания, V – 90-260, 50 Гц
- ведущее число (1 м, 100 ISO, рефлектор 48 град.) – 64
- диапазон регулировки, Дж – 16–250
- глубина регулировки мощности – 1/1 до 1/16 5 f-stops
- время перезарядки min/max (230V), с – 0,29–0,73
- цветовая температура, К – 5500
- длительность импульса (t=0,5), с – 1/2762
- стабилизация напряжения – ±0,5%
- мощность лампы-пилота (Е-27), Вт – 100
- напряжения на синхроконтактах, V – 5
- охлаждение – микропроцессор, термодатчик
- радиоуправление – встроенный модуль 4 группы, 8 каналов
- габариты, см – 26x14x19
- вес, кг – 1,85