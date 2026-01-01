Fotokvant F-400 US универсальный комплект света с зонтом и софтбоксом

Описание

Комплект предназначен для портретной фотосъемки и съемки предметов и может использоваться, как оборудование для домашней фотостудии или фотографов, работающих на выезде.

Импульсный осветитель FST F-400 подходит для съемки предметов, портретной фотографии и т.п.

Технические характеристики:

ведущее число – 65

время зарядки, с – 0,5–1,5

напряжение синхронизации – постоянное 5 В

цветовая температура, К – 5600 +-100

пилотная лампа, Вт – 150

индикация зарядки – звуковая

регулировка мощности вспышки – 1–6 с шагом регулировки 1/32

регулировка пилотной лампы – 1–6 с шагом регулирования/авторегулирование/независимое регулирование/автоматическое отключение во время зарядки

синхронизация – синхроимпульс/зарядка импульса 0,5с/двойная/тройная/четверная задержка импульса

запуск – синхронизатор/синхрокабель/кнопка Тест/радиосинхронизатор

напряжение, Гц – ~220-250 В, 50 Гц

охлаждение – естественное

Радиосинхронизатор Fotokvant WT4-35 предназначен для синхронизации фотоаппарата и вспышек системы Canon/Nikon.

Легкий ультракомпактный прямоугольный софтбокс размером 60х90 см с адаптером Bowens. Устанавливается на ведомую вспышку для получения мягкого освещения. Подходит для съемки небольших объектов, предметной съемки и т.д.

Просветной зонт позволяет получить мягкий рассеянный свет, равномерно и одинаково освещающий все поверхности объекта. Зонт отлично подходит для съемки на выезде. Применяется при фотографии на документы, в маленьких помещениях, а также в репортажной съемке. Диаметр купола, см – 101.

Fotokvant LS-2800 - стойка с пневмоамортизатором, высота 280 см. Трехколенная студийная стойка с пневмоамортизатором и фиксаторами. Предназначена для работы с приборами с софтбоксами весом до 9 кг.

Технические характеристики стойки:

максимальная высота, см – 260

минимальная высота, см – 107

высота в сложенном состоянии – 107 см

трехсекционная с диаметрами труб, мм – 35-30-25



