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Fotokvant F-400 US универсальный комплект света с зонтом и софтбоксом

Fotokvant F-400 US универсальный комплект света с зонтом и софтбоксом

Fotokvant
Артикул: NVF-9203

Fotokvant F-400 US – универсальный комплект студийного света с зонтом и софтбоксом.

Комплект импульсного света на базе двух вспышек FST F-400 мощностью 400 Дж каждая и радиосинхронизатора Fotokvant WT4-35. В комплект входит также софтбокс Fotokvant SB-6090BW и просветной зонт Fotokvant U-101T в качестве модификаторов света. Диаметр купола зонта - 101 см. Для крепления и размещения оборудования предусмотрены две студийные стойки Grifon 2600nb.

Описание

Комплект предназначен для портретной фотосъемки и съемки предметов и может использоваться, как оборудование для домашней фотостудии или фотографов, работающих на выезде.

Импульсный осветитель FST F-400 подходит для съемки предметов, портретной фотографии и т.п. 

Технические характеристики:
  • ведущее число – 65
  • время зарядки, с – 0,5–1,5
  • напряжение синхронизации – постоянное 5 В
  • цветовая температура, К – 5600 +-100
  • пилотная лампа, Вт – 150
  • индикация зарядки – звуковая
  • регулировка мощности вспышки – 1–6 с шагом регулировки 1/32
  • регулировка пилотной лампы – 1–6 с шагом регулирования/авторегулирование/независимое регулирование/автоматическое отключение во время зарядки
  • синхронизация – синхроимпульс/зарядка импульса 0,5с/двойная/тройная/четверная задержка импульса
  • запуск – синхронизатор/синхрокабель/кнопка Тест/радиосинхронизатор
  • напряжение, Гц – ~220-250 В, 50 Гц
  • охлаждение – естественное

Радиосинхронизатор Fotokvant WT4-35 предназначен для синхронизации фотоаппарата и вспышек системы Canon/Nikon. 

Легкий ультракомпактный прямоугольный софтбокс размером 60х90 см с адаптером Bowens. Устанавливается на ведомую вспышку для получения мягкого освещения. Подходит для съемки небольших объектов, предметной съемки и т.д.

Просветной зонт позволяет получить мягкий рассеянный свет, равномерно и одинаково освещающий все поверхности объекта. Зонт отлично подходит для съемки на выезде. Применяется при фотографии на документы, в маленьких помещениях, а также в репортажной съемке. Диаметр купола, см – 101.

Fotokvant LS-2800 - стойка с пневмоамортизатором, высота 280 см. Трехколенная студийная стойка с пневмоамортизатором и фиксаторами. Предназначена для работы с приборами с софтбоксами весом до 9 кг.

Технические характеристики стойки:

  • максимальная высота, см – 260 
  • минимальная высота, см – 107 
  • высота в сложенном состоянии – 107 см
  • трехсекционная с диаметрами труб, мм – 35-30-25


Комплектация

  • Импульсный осветитель FST F-400 – 2 шт.
  • Радиосинхронизатор Fotokvant WT4-35 – 1 шт.
  • Софтбокс Fotokvant SB-6090BW 60х90 см – 1 шт.
  • Просветной зонт диаметром 101 см – 1 шт.
  • Стойка Grifon 2600nb - 2 шт.

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