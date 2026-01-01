Fotokvant F-400 US универсальный комплект света с зонтом и софтбоксом

Комплект предназначен для портретной фотосъемки и съемки предметов и может использоваться, как оборудование для домашней фотостудии или фотографов, работающих на выезде.
Импульсный осветитель FST F-400 подходит для съемки предметов, портретной фотографии и т.п.
- ведущее число – 65
- время зарядки, с – 0,5–1,5
- напряжение синхронизации – постоянное 5 В
- цветовая температура, К – 5600 +-100
- пилотная лампа, Вт – 150
- индикация зарядки – звуковая
- регулировка мощности вспышки – 1–6 с шагом регулировки 1/32
- регулировка пилотной лампы – 1–6 с шагом регулирования/авторегулирование/независимое регулирование/автоматическое отключение во время зарядки
- синхронизация – синхроимпульс/зарядка импульса 0,5с/двойная/тройная/четверная задержка импульса
- запуск – синхронизатор/синхрокабель/кнопка Тест/радиосинхронизатор
- напряжение, Гц – ~220-250 В, 50 Гц
- охлаждение – естественное
Радиосинхронизатор Fotokvant WT4-35 предназначен для синхронизации фотоаппарата и вспышек системы Canon/Nikon.
Легкий ультракомпактный прямоугольный софтбокс размером 60х90 см с адаптером Bowens. Устанавливается на ведомую вспышку для получения мягкого освещения. Подходит для съемки небольших объектов, предметной съемки и т.д.
Просветной зонт позволяет получить мягкий
Fotokvant LS-2800 - стойка с пневмоамортизатором, высота 280 см. Трехколенная студийная стойка с пневмоамортизатором и фиксаторами. Предназначена для работы с приборами с софтбоксами весом до 9 кг.
Технические характеристики стойки:
- максимальная высота, см – 260
- минимальная высота, см – 107
- высота в сложенном состоянии – 107 см
- трехсекционная с диаметрами труб, мм – 35-30-25