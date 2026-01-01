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Fotokvant D250 DUO KIT комплект импульсного освещения

Fotokvant D250 DUO KIT комплект импульсного освещения

Fotokvant
Артикул: NVF-3260

Fotokvant D250 DUO KIT – комплект импульсного света общей мощностью 500 Дж. Является базовым набором для фотографа, желающего освоить студийную съемку. Позволяет с наименьшими финансовыми затратами добиться более выразительной портретной фотографии.

Описание

В комплект входит два моноблока Jinbei D-250 Digital Flash Unit мощностью 250 Дж каждый. Байонетное крепление Jinbei.

В комплект входят два софтбокса восьмиугольной формы, с помощью которых можно создать мягкое освещение без бликов. Благодаря своей восьмиугольной форме октобоксы незаменимы в случаях, когда фотографу необходимо получить блик круглой формы на глянцевой поверхности какого-либо предмета. Специальная матовая белая ткань обладает рассеивающим эффектом и создает мягкий свет. В отличие от зонта, софтбокс дает более равномерное освещение. Размер, см – 55. Байонет Jinbei delicacy.

Характеристики стоек:

  • максимальная высота, см – 210 
  • минимальная высота, см – 79 
  • трехсекционная с диаметрами труб, мм – 25-22-19

Комплектация

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