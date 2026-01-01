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YongNuo YN-Studio1 комплект постоянного света
YongNuo YN-Studio1 комплект постоянного света
YongNuo YN-Studio1 комплект постоянного света
YongNuo YN-Studio1 комплект постоянного света
YongNuo YN-Studio1 комплект постоянного света

YongNuo YN-Studio1 комплект постоянного света

Yongnuo
Артикул: MTG-2346

YongNuo YN-Studio1 комплект постоянного света. Комплект состоит из 2-ух Yongnuo YNLUX100 PRO KIT 2700-6500К осветитель светодиодный COB, 2-ух Phottix 82720 Raja 60x90 быстрораскладной софтбокс 60x90 смPhottix 88213 P220 стойка для освещения 220 см и Fotokvant LSB-10 стойка наклонная журавль 300 см

Описание

Характеристики Yongnuo YNLUX100 PRO KIT 3200-5600К:

  • Вид осветителя : моноблок
  • Особенности конструкции : встроенный дисплей
  • Мощность (макс) : 120 Вт
  • Диапазон цветовой температуры : 2700 — 6500
  • RGB режим : Нет
  • Яркость : 5622 лк
  • Угол светового потока : 110 °
  • Питание : сетевой адаптер
  • Вход : 19В/6.31А
  • Крепление : 5/8"
  • Габариты : 120 × 125 × 125 мм
  • Байонет насадки : Bowens
  • Вес : 3615 г

Софтбокс зонтичного типа, раскрывается как обычный зонт - поэтому подготовка к съемке займет совсем немного времени. Размер 60х90 см - один из самых распространенных размеров софтбоксов, так как является универсальным для многих типов съемки. 

В комплект софтбокса входят тканевые рассеиватели, внутренний и внешний диффузоры. При минимуме поглощения проходящего света, они позволяют получить на выходе хорошее, ровное световое пятно. В комплект поставки также входит сотовая решетка которая позволяет дополнительно ограничить периферийное рассеивание света, избежать засветки темных областей кадра.

Характеристики:

  • байонет - Bowens S (сменное кольцо)
  • размер - 60х90 см

Характеристики стойки студийная Phottix (88213) P220:
  • максимальная высота - 220 см
  • длина в сложенном виде - 79 см
  • вес - 1,1 кг
  • материал - алюминий
  • максимальная нагрузка - 4 кг

Характеристики Fotokvant LSB-10 - наклонная стойка-журавль:

  • Диаметр труб стойки - 35 мм и 30 мм
  • Диаметр труб перекладины - 25 мм и 20 мм
  • Диаметр ножек - 22 мм
  • Максимальная рабочая высота (штанга в горизонтальном положении) - 200 см,
  • Минимальная рабочая высота (штанга в горизонтальном положении) - 120 см, 
  • Рекомендованная максимальная рабочая высота - 300 см,
  • Минимальная - в пол,
  • Длина журавля, в сложенном виде - 110 см,
  • Количество секций - 4.
  • Крепление стандартное - 1/4 и 3/8 дюйма.
  • Максимальная нагрузка - 5 кг.
  • Вес - 3 кг.

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