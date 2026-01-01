YongNuo YN-Studio1 комплект постоянного света

Описание

Характеристики Yongnuo YNLUX100 PRO KIT 3200-5600К:

Вид осветителя : моноблок

Особенности конструкции : встроенный дисплей

Мощность (макс) : 120 Вт

Диапазон цветовой температуры : 2700 — 6500

RGB режим : Нет

Яркость : 5622 лк

Угол светового потока : 110 °

Питание : сетевой адаптер

Вход : 19В/6.31А

Крепление : 5/8"

Габариты : 120 × 125 × 125 мм

Байонет насадки : Bowens

Вес : 3615 г

Софтбокс зонтичного типа, раскрывается как обычный зонт - поэтому подготовка к съемке займет совсем немного времени. Размер 60х90 см - один из самых распространенных размеров софтбоксов, так как является универсальным для многих типов съемки.

В комплект софтбокса входят тканевые рассеиватели, внутренний и внешний диффузоры. При минимуме поглощения проходящего света, они позволяют получить на выходе хорошее, ровное световое пятно. В комплект поставки также входит сотовая решетка которая позволяет дополнительно ограничить периферийное рассеивание света, избежать засветки темных областей кадра.

Характеристики:

байонет - Bowens S (сменное кольцо)

размер - 60х90 см

Характеристики стойки студийная Phottix (88213) P220:

максимальная высота - 220 см

длина в сложенном виде - 79 см

вес - 1,1 кг

материал - алюминий

максимальная нагрузка - 4 кг

Характеристики Fotokvant LSB-10 - наклонная стойка-журавль: