YongNuo YN-Studio1 комплект постоянного света

Характеристики Yongnuo YNLUX100 PRO KIT 3200-5600К:
- Вид осветителя : моноблок
- Особенности конструкции : встроенный дисплей
- Мощность (макс) : 120 Вт
- Диапазон цветовой температуры : 2700 — 6500
- RGB режим : Нет
- Яркость : 5622 лк
- Угол светового потока : 110 °
- Питание : сетевой адаптер
- Вход : 19В/6.31А
- Крепление : 5/8"
- Габариты : 120 × 125 × 125 мм
- Байонет насадки : Bowens
- Вес : 3615 г
Софтбокс зонтичного типа, раскрывается как обычный зонт - поэтому подготовка к съемке займет совсем немного времени. Размер 60х90 см - один из самых распространенных размеров софтбоксов, так как является универсальным для многих типов съемки.
В комплект софтбокса входят тканевые рассеиватели, внутренний и внешний диффузоры. При минимуме поглощения проходящего света, они позволяют получить на выходе хорошее, ровное световое пятно. В комплект поставки также входит сотовая решетка которая позволяет дополнительно ограничить периферийное рассеивание света, избежать засветки темных областей кадра.
Характеристики:
- байонет - Bowens S (сменное кольцо)
- размер - 60х90 см
- максимальная высота - 220 см
- длина в сложенном виде - 79 см
- вес - 1,1 кг
- материал - алюминий
- максимальная нагрузка - 4 кг
Характеристики Fotokvant LSB-10 - наклонная стойка-журавль:
- Диаметр труб стойки - 35 мм и 30 мм
- Диаметр труб перекладины - 25 мм и 20 мм
- Диаметр ножек - 22 мм
- Максимальная рабочая высота (штанга в горизонтальном положении) - 200 см,
- Минимальная рабочая высота (штанга в горизонтальном положении) - 120 см,
- Рекомендованная максимальная рабочая высота - 300 см,
- Минимальная - в пол,
- Длина журавля, в сложенном виде - 110 см,
- Количество секций - 4.
- Крепление стандартное - 1/4 и 3/8 дюйма.
- Максимальная нагрузка - 5 кг.
- Вес - 3 кг.