Yongnuo YNLUX100 PRO KIT 2700-6500К осветитель светодиодный COB

Панель управления перенесена на боковую сторону, а большой дисплей поможет в настройке параметров. Также предусмотрена возможность контролировать LUX100 PRO через фирменное приложение на смартфоне.
В комплекте батарейная рукоятка при помощи которой обеспечивается автономное питание от двух аккумуляторов NP-F. Крепкий кейс пригодится при транспортировке и хранении всего набора.
Характеристики:
- Вид осветителя : моноблок
- Особенности конструкции : встроенный дисплей
- Мощность (макс) : 120 Вт
- Диапазон цветовой температуры : 2700 — 6500
- RGB режим : Нет
- Яркость : 5622 лк
- Угол светового потока : 110 °
- Питание : сетевой адаптер
- Вход : 19В/6.31А
- Крепление : 5/8"
- Габариты : 120 × 125 × 125 мм
- Байонет насадки : Bowens
- Вес : 3615 г