Yongnuo YNLUX100 PRO KIT 2700-6500К осветитель светодиодный COB

Описание

Панель управления перенесена на боковую сторону, а большой дисплей поможет в настройке параметров. Также предусмотрена возможность контролировать LUX100 PRO через фирменное приложение на смартфоне.

В комплекте батарейная рукоятка при помощи которой обеспечивается автономное питание от двух аккумуляторов NP-F. Крепкий кейс пригодится при транспортировке и хранении всего набора.

Характеристики: