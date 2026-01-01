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Yongnuo YNLUX100 PRO KIT 2700-6500К осветитель светодиодный COB
Yongnuo YNLUX100 PRO KIT 2700-6500К осветитель светодиодный COB
Yongnuo YNLUX100 PRO KIT 2700-6500К осветитель светодиодный COB
Yongnuo YNLUX100 PRO KIT 2700-6500К осветитель светодиодный COB
Yongnuo YNLUX100 PRO KIT 2700-6500К осветитель светодиодный COB
Yongnuo YNLUX100 PRO KIT 2700-6500К осветитель светодиодный COB

Yongnuo YNLUX100 PRO KIT 2700-6500К осветитель светодиодный COB

Yongnuo
Артикул: MTG-2334

Yongnuo YNLUX100 PRO KIT 3200-5600К осветитель светодиодный COB. Улучшенная модель популярного моноблока LUX100 получила увеличенную мощность и металлический байонет для повышения качества работы. Имеет невероятно компактные габариты, но способен обеспечить свет мощностью до 120 Вт. Цветовая температура имеет увеличенный диапазон от 2700 до 6500K. Крепление Bowens позволяет использовать огромный ассортимент различных насадок. 

Описание

Панель управления перенесена на боковую сторону, а большой дисплей поможет в настройке параметров. Также предусмотрена возможность контролировать LUX100 PRO через фирменное приложение на смартфоне.

В комплекте батарейная рукоятка при помощи которой обеспечивается автономное питание от двух аккумуляторов NP-F. Крепкий кейс пригодится при транспортировке и хранении всего набора. 

Характеристики:

  • Вид осветителя : моноблок
  • Особенности конструкции : встроенный дисплей
  • Мощность (макс) : 120 Вт
  • Диапазон цветовой температуры : 2700 — 6500
  • RGB режим : Нет
  • Яркость : 5622 лк
  • Угол светового потока : 110 °
  • Питание : сетевой адаптер
  • Вход : 19В/6.31А
  • Крепление : 5/8"
  • Габариты : 120 × 125 × 125 мм
  • Байонет насадки : Bowens
  • Вес : 3615 г

Комплектация

  • осветитель
  • батарейная рукоятка
  • отражатель
  • сетевой адаптер
  • сетевой кабель
  • кейс

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