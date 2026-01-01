Raylab Solar 2 комплект постоянного света флюоресцентный

Характеристики:
- Мощность лампы, Вт: 85
- Цветовая температура, K: 5600K±200K
- Тип лампы: флуоресцентные
- Регулировка мощности: нет
Москва
Малая Семеновская 3с6
Raylab Solar 2 - комплект студийного освещения на базе двух мощных флюоресцентных осветительных приборов мощностью 85Вт каждый.
Общая мощность 170 Вт. Цветовая температура 5600К, регулировка мощности отсутствует (без диммера).
Характеристики:
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