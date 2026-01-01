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Raylab Solar 2 комплект постоянного света флюоресцентный
Raylab Solar 2 комплект постоянного света флюоресцентный

Raylab Solar 2 комплект постоянного света флюоресцентный

Raylab
Артикул: DAN-7624

Raylab Solar 2 - комплект студийного освещения на базе двух мощных флюоресцентных осветительных приборов мощностью 85Вт каждый.

Общая мощность 170 Вт. Цветовая температура 5600К, регулировка мощности отсутствует (без диммера).

Описание

Характеристики:

  • Мощность лампы, Вт: 85
  • Цветовая температура, K: 5600K±200K
  • Тип лампы: флуоресцентные
  • Регулировка мощности: нет

Комплектация

  • Быстрораскладывающийся софтбокс с цоколем E27 50×70 см - 2 шт
  • Лампы 85 Вт - 2 шт
  • Raylab LS001 стойка с пружинной амортизацией 2,2 м - 2 шт
  • Сумка-чехол - 1 шт

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