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Raylab Solar 1 комплект постоянного света флюоресцентный
Raylab Solar 1 комплект постоянного света флюоресцентный
Raylab Solar 1 комплект постоянного света флюоресцентный

Raylab Solar 1 комплект постоянного света флюоресцентный

Raylab
Артикул: OLE-2420

Комплект из двух мощных флюоресцентных осветительных приборов. Мощность 135Вт, цветовая температура 5600К, регулировка мощности отсутствует. В коплект входят 2 быстрораскладных октобокса диаметром 60см и 2 стойки для установки осветителей, максимальная высота 200 см. Комплект подойдёт для начала работы с искусственным освещением в условиях домашней фото или видеостудии.

Описание

Характеристики:

Мощность лампы 135 Вт

Цветовая температура, 5600K±200K

Тип лампы флуоресцентные

Регулировка мощности нет

Питание 220В

Сетевой кабель 4.8 м

Комплектация

  • лампа - 2 шт.
  • софтбокс с рассеивателем - 2 шт.
  • стойка - 2 шт.

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