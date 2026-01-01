Raylab Solar 1 комплект постоянного света флюоресцентный

Арт. DAN-5421

до конца распродажи 6 дн

Комплект студийного оборудования Falcon Eyes KeyLight 825LED SB5070 KIT.

Комплект постоянного света включающий в себя два четырехламповых 100 Вт LED осветителя (5500 К, CRI>90) с регулируемой мощностью (1/2 мощности, полная), два софтбокса размером - 50х70 см и две стойки L-2000 с рабочей высотой от 75 до 200 cм. В комплекте поставки сумка для хранения и переноски.