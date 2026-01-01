Raylab Solar 1 комплект постоянного света флюоресцентный

Характеристики:
Мощность лампы 135 Вт
Цветовая температура, 5600K±200K
Тип лампы флуоресцентные
Регулировка мощности нет
Питание 220В
Сетевой кабель 4.8 м
Москва
Малая Семеновская 3с6
Комплект из двух мощных флюоресцентных осветительных приборов. Мощность 135Вт, цветовая температура 5600К, регулировка мощности отсутствует. В коплект входят 2 быстрораскладных октобокса диаметром 60см и 2 стойки для установки осветителей, максимальная высота 200 см. Комплект подойдёт для начала работы с искусственным освещением в условиях домашней фото или видеостудии.
Характеристики:
Мощность лампы 135 Вт
Цветовая температура, 5600K±200K
Тип лампы флуоресцентные
Регулировка мощности нет
Питание 220В
Сетевой кабель 4.8 м
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