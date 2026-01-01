Raylab RL-LED60 комплект постоянного света светодиодный

Описание

Светодиодные лампы типа Corn не нагреваются, имеют высокую цветопередачу CRI≥ 96, постоянную цветовую температуру и срок службы 50 000 часов. Позволяют использовать данный комплект с другими источниками света в студии. Складные софтбоксы 50х70см прикреплены к основанию осветителей и легко раскладываются с помощью кольца в основании. Серебристая фактурная поверхность и белый рассеиватель помогают сформировать равномерно распределенный световой поток. Высокие усиленные стойки позволяют разместить свет на высоте 70-200 см. Сумка для хранения и переноски входит в комплект.