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Raylab RL-LED60 комплект постоянного света светодиодный
Raylab RL-LED60 комплект постоянного света светодиодный
Raylab RL-LED60 комплект постоянного света светодиодный
Raylab RL-LED60 комплект постоянного света светодиодный

Raylab RL-LED60 комплект постоянного света светодиодный

Raylab
Артикул: DAN-7622

Raylab RL-LED 60 – компактный комплект постоянного света для небольших фото- и видеостудий. Лучше всего подходит для предметной,портретной фотосъемки и интервью. 


Описание

Светодиодные лампы типа Corn не нагреваются, имеют высокую цветопередачу CRI≥ 96, постоянную цветовую температуру и срок службы 50 000 часов. Позволяют использовать данный комплект с другими источниками света в студии. Складные софтбоксы 50х70см прикреплены к основанию осветителей и легко раскладываются с помощью кольца в основании. Серебристая фактурная поверхность и белый рассеиватель помогают сформировать равномерно распределенный световой поток. Высокие усиленные стойки позволяют разместить свет на высоте 70-200 см. Сумка для хранения и переноски входит в комплект.

Комплектация

  • Осветитель - 2шт.
  • Софтбокс - 2шт.
  • Стойка - 2 шт.
  • Лампа - 2шт.
  • Сумка - 1 шт.

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