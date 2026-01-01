Raylab RL-30 Adv LED 3200-6500K комплект постоянного света светодиодный

Артикул: OLE-2418

Комплект из 2 светодиодных осветителей постоянного цвета. Мощность 60 Вт, цветовая температура 3200-6500K, CRI≥95, TLCI≥95, световой поток 6000 Лм, регулировка мощности 0–100%. Питание от сети и от аккумуляторов. Стойки с регулировкой высоты от 47 до 167 см оснащены студийным пальцем 1/4". Используется в студийной и выездной съемке, для съемки блогов и видео.