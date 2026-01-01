images
images
images
Raylab RL-30 Adv LED 3200-6500K комплект постоянного света светодиодный
Raylab RL-30 Adv LED 3200-6500K комплект постоянного света светодиодный
Raylab RL-30 Adv LED 3200-6500K комплект постоянного света светодиодный

Raylab RL-30 Adv LED 3200-6500K комплект постоянного света светодиодный

Raylab
Артикул: OLE-2418

Комплект из 2 светодиодных осветителей постоянного цвета. Мощность 60 Вт, цветовая температура 3200-6500K, CRI≥95, TLCI≥95, световой поток 6000 Лм, регулировка мощности 0–100%. Питание от сети и от аккумуляторов. Стойки с регулировкой высоты от 47 до 167 см оснащены студийным пальцем 1/4". Используется в студийной и выездной съемке, для съемки блогов и видео.

Описание

Характеристики:
  • Мощность лампы 60 Вт
  • Цветовая температура 3200-6500K±200K
  • CRI≥95
  • TLCI≥95
  • Световой поток 6000 Лм
  • Тип лампы:LED
  • Срок службы LED до 50 000 часов
  • Регулировка мощности 0–100%
  • Питание DC 17B / 2.8A
  • Материал корпуса алюминий
  • Размеры осветителя 32х32.х1.5 см
  • Вес осветителя 1,995 кг

Комплектация

  • аккумуляторы – 4 шт
  • зарядные устройства – 4 шт
  • кабель питания - 2 шт
  • осветитель - 2 шт
  • шторки - 2 шт.
  • стойка - 2 шт
  • сумка

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

С этим товаром покупают

Raylab RL-BP01 2*3 W фон полиэстеровый белый
Raylab RL-BP01 2*3 W фон полиэстеровый белый
Raylab RL-BP01 2*3 W фон полиэстеровый белый
Арт. OLE-4713
Raylab RL-BP01 2*3 W фон полиэстеровый белый
Наличие
в наличии 4-10 шт

Полиэстеровый фон белого цвета с повышенной износостойкостью, мелкозернистостью и матовой поверхностью. Фон легко стирается, сушится, хранится и гладится. Благодаря широкому карману в верхней части, фон можно надеть на перекладину или систему установки фона, либо закрепить прищепками на карнизе или шторе. Плотность 120 г/м2, размер 2х3 м. 

1 390 ₽
В корзину
Fotokvant LED-528S светодиодный осветитель со шторками
Fotokvant LED-528S светодиодный осветитель со шторками
Fotokvant LED-528S светодиодный осветитель со шторками
Арт. DAN-8042
Fotokvant LED-528S светодиодный осветитель со шторками
Наличие
в наличии 1-3 шт

Светодиодный осветитель Fotokvant LED-LED-528S со шторками.

Накамерный светодиодный осветитель мощностью 38 Вт. Состоит из 528 ярких светодиодов, 2300 LUX (1 м). Осветитель прекрасно подходит для предметной съемки, создания фото- и видеорепортажей и т.п. Обеспечивает красивое ровное мягкое освещение с широким спектром. Модель имеет цветовую температуру 3200-5600 К. Комплектуется складными шторками.

3 980 ₽
В корзину
Grifon BS-04 система установки 2,6х3 м для тяжелых фонов
Grifon BS-04 система установки 2,6х3 м для тяжелых фонов
Grifon BS-04 система установки 2,6х3 м для тяжелых фонов
Арт. FTR-873
Grifon BS-04 система установки 2,6х3 м для тяжелых фонов
Наличие
более 10 шт

Grifon BS-04 – система установки фона типа ворота для тяжелых (до 8 кг) фонов. Представляет из себя две стойки и телескопическую перекладину для установки фона. Максимальная высота стоек – 2,6 м. Длина в упаковке, см – 124.

6 800 ₽
В корзину
QZSD Q338 3D алюминиевый штатив с видеоголовой
QZSD Q338 3D алюминиевый штатив с видеоголовой
QZSD Q338 3D алюминиевый штатив с видеоголовой
Арт. DAN-2922
QZSD Q338 3D алюминиевый штатив с видеоголовой
Наличие
более 10 шт

Штатив QZSD Q338 с видеоголовой.

Универсальный штатив, который послужит надежным дополнением к вашей камере, обеспечит удобство съемки и более качественные фотографии или видео. Подходит для камер, вес которых не превышает 10 кг. Максимальная высота 186 см, в сложенном состоянии - 64 см, вес - 2,0 кг.

6 820 ₽
В корзину
-10 %
SYNCO Lav-S6M2 микрофон петличный
Арт. OLE-1848
SYNCO Lav-S6M2 микрофон петличный
Наличие
в наличии 4-10 шт
до конца распродажи 5 дн, 3 ч

SYNCO Lav-S6M2 микрофон петличный

Компактный всенаправленный петличный микрофон с системой автоматического распознавания записывающего устройства и шумоподавлением. Микрофон оснащен чувствительным электретным капсюлем с частотным диапазоном от 20 Гц до 20 кГц. Всенаправленная диаграмма обладает одинаковой чувствительностью к сигналам, поступающим со всех сторон. Оснащен технологией Mathematics Process Technique.

-10.05 %1 990 ₽
1 790 ₽
В корзину

Видео

Создание дневного света разного вида
Создание дневного света разного вида
Как снимают длинные планы
Как снимают длинные планы
Алекс Кернс
Алекс Кернс
Hasselblad X1D Leaked
Hasselblad X1D Leaked
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.