Raylab RL-30 Adv LED 3200-6500K комплект постоянного света светодиодный

- Мощность лампы 60 Вт
- Цветовая температура 3200-6500K±200K
- CRI≥95
- TLCI≥95
- Световой поток 6000 Лм
- Тип лампы:LED
- Срок службы LED до 50 000 часов
- Регулировка мощности 0–100%
- Питание DC 17B / 2.8A
- Материал корпуса алюминий
- Размеры осветителя 32х32.х1.5 см
- Вес осветителя 1,995 кг
Полиэстеровый фон белого цвета с повышенной износостойкостью, мелкозернистостью и матовой поверхностью. Фон легко стирается, сушится, хранится и гладится. Благодаря широкому карману в верхней части, фон можно надеть на перекладину или систему установки фона, либо закрепить прищепками на карнизе или шторе. Плотность 120 г/м2, размер 2х3 м.