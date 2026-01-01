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Fotokvant LED-528S светодиодный осветитель со шторками
Fotokvant LED-528S светодиодный осветитель со шторками
Fotokvant LED-528S светодиодный осветитель со шторками
Fotokvant LED-528S светодиодный осветитель со шторками
Fotokvant LED-528S светодиодный осветитель со шторками
Fotokvant LED-528S светодиодный осветитель со шторками

Fotokvant LED-528S светодиодный осветитель со шторками

Fotokvant
Артикул: DAN-8042

Светодиодный осветитель Fotokvant LED-LED-528S со шторками.

Накамерный светодиодный осветитель мощностью 38 Вт. Состоит из 528 ярких светодиодов, 2300 LUX (1 м). Осветитель прекрасно подходит для предметной съемки, создания фото- и видеорепортажей и т.п. Обеспечивает красивое ровное мягкое освещение с широким спектром. Модель имеет цветовую температуру 3200-5600 К. Комплектуется складными шторками.

Описание

Осветитель имеет возможность настройки яркости с помощью димера, плавно в пределах от 0 до 100 процентов. Для регулировки направления светового потока, прибор оснащен шторками. Модель также имеет возможность регулировки угла наклона. 

Прибор легкий и компактный, с успехом может использоваться и на выездных съемках.

Характеристики:

  • количество диодов - 528
  • максимальная мощность - 38 Вт
  • входное напряжение - 8,4 В
  • максимальная яркость - 2300 люкс/1 м 
  • цветовая температура - 3200-5600 К
  • регулируемая яркость - от 0 до 100%

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