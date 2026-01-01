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Nanlite PavoTube 15C-KIT 4 RGBWW комплект светодиодных трубок 61 см
Nanlite PavoTube 15C-KIT 4 RGBWW комплект светодиодных трубок 61 см
Nanlite PavoTube 15C-KIT 4 RGBWW комплект светодиодных трубок 61 см
Nanlite PavoTube 15C-KIT 4 RGBWW комплект светодиодных трубок 61 см
Nanlite PavoTube 15C-KIT 4 RGBWW комплект светодиодных трубок 61 см
Nanlite PavoTube 15C-KIT 4 RGBWW комплект светодиодных трубок 61 см
Nanlite PavoTube 15C-KIT 4 RGBWW комплект светодиодных трубок 61 см

Nanlite PavoTube 15C-KIT 4 RGBWW комплект светодиодных трубок 61 см

Nanlite
Артикул: DAN-8900

Комплект Nanlite PavoTube 15C KIT 4 - осветительный прибор из 4 светодиодных трубок с регулировкой яркости от 0 до 100% с максимальной освещенностью 1400 люмен от каждой трубки (1216 люкс от 4 трубок на расстоянии 1 м - при 5600K), полный спектр RGB и предварительно запрограммированные специальные световые эффекты.

Описание

Цветовая температура регулируется от 6500 до 2700K. Индекс цветопередачи CRI составляет 98, а TLCI – 95. В спектре настроек RGB более 360 статических цветов, которые можно циклически переключать с выбранной скоростью.

PavoTube 15C совместим с большинством аксессуаров системы T12, двумя установочными отверстиями с резьбой 1/4 дюйма и мощными магнитами для установки практически в любом месте.

Запрограммированные спецэффекты позволяют легко имитировать креативные сценарии освещения. Одним нажатием кнопки вы можете имитировать 6 различных практических световых эффектов: автомобиля службы экстренной помощи (полицейский автомобиль), пламя (свет свечи), грозу, сигнал SOS.

Каждый из специальных эффектов имеет множество различных настроек, которые отображаются на ЖК панели.

Простая и информативная панель управления расположена на одном конце световой трубки. Встроенное радиоуправление 2,4 ГГц и функция «ведущего / ведомого», упрощает управление приборами и позволяет без дополнительных настроек добавлять или удалять приборы в световой схеме.

PavoTube 15C идеально приспособлена для использования в студии или на выезде. Может работать от прилагаемого адаптера переменного тока, а также имеет встроенный аккумулятор на 2200 мАч для использования в отсутствии источника питания от сети. Поставляется в мягком футляре для переноски со всеми необходимыми аксессуарами, включая монтажные зажимы для крепления вашего светильника к штативу или стене.

Трубки размером 61 см (15С) доступны в виде одиночных фонарей, а также в виде комплектов из двух и четырех фонарей.

Технические характеристики:


Цветопередача индекс CRI - свыше 95

Цветопередача индекс TLCI - выше 95

Цветовая температура (Kelvin) - 2700-6500K

Световой поток при 3200К (Lumen) - 1350

Световой поток при 5600К (Lumen) - 1400

Угол рассеивания света - 180 град

Регулировка - 0-100%

Управление по DMX - нет

Управление по радиоканалам - Nanlite RC-1 Remote Control 

Встроенный аккумулятор - 3.7V/2200mA

Время работы 100% - 2,2 часа, 50% - 4 часа, 10% - 5 часов.

Размеры прибора - 77 х 3,9 см

Вес прибора - 0,8 кг

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