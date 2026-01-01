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-10 %
Godox TL60*2 kit комплект светодиодных осветителей
Godox TL60*2 kit комплект светодиодных осветителей
Godox TL60*2 kit комплект светодиодных осветителей
Godox TL60*2 kit комплект светодиодных осветителей
Godox TL60*2 kit комплект светодиодных осветителей
Godox TL60*2 kit комплект светодиодных осветителей
Godox TL60*2 kit комплект светодиодных осветителей

Godox TL60*2 kit комплект светодиодных осветителей

Godox
Артикул: DAN-8643

Комплект для видеосъемки предназначен для фото- и видеосъемки, где требуется высокая точность контроля цвета, удобный форм-фактор и возможность беспроводного использования. Осветитель имеет встроенную литий-ионную батарею, которая обеспечит около двух часов работы. Длина осветителя 750 мм,диаметр 48 мм. Легко смонтировать в любом требуемом месте с помощью тросиков из комплекта или липкой ленты.

Описание

Режимы работы: В режиме bi-color цветовая температура регулируется от 2700 до 6500К с шагом 100К. Индекс цветопередачи остается неизменно высоким CRI/TLCI≥ 96/98 во всем диапазоне яркости от 0 до 100%. В режиме RGB можно создать цветное освещение из 36 000 вариантов, необходимого для задуманной композиции. В режиме HIS можно настроить оттенок (от 0 до 360), насыщенность цвета (от 0 до 100) и яркость (от 0 до 100%). Осветители имеют 14 специальных эффектов или 39 разновидностей световых сценариев, таких как световая имитация вспышки фотографа, цветного лазера, молнии, телевизора, свечи, проблесковых маячков, фейерверка и многого другого в нескольких скоростных вариантах. В режиме имитаций гелевых фильтров пользователю доступны световых 40 режимов с регулируемой яркостью. Мультивариативность управления Регулировка параметров осветителей может осуществляться как дистанционно, так и нажатием клавиш на панели. Дистанционное управление может выполняться при помощи комплектного пульта RC-R9 на частоте 2.4 Ггц, по протоколу DMX512 или по BlueTooth при помощи смартфона.

Пульт дистанционного управления RC-R9 предлагает на выбор 6 групп (A, B, C, D, E, F) и 16 каналов, чтобы управлять осветителями как в группах, так и по отдельности. При использовании дополнительно приобретаемого пульта DMX можно управлять двумя комплектными осветителями как синхронно, так и независимо друг от друга. Можно создать сложную световую сцену с использованием одновременно нескольких световых эффектов. Например, мерцания огня камина и вспышки грозы, света лазера и проблескового маячка от полицейской машины, или любых по вашему выбору. Также в режиме DMX один осветитель может выполняет функции ведущего, а другой ведомого устройства. Приложение для смартфона Godox Light дает доступ к расширенным функциям управления светом. Например осветители в режиме Color picker могут выдавать освещение, цвет которого выбран по фотографии. Осветители также могут управляться как совместно, так и по отдельности.

Характеристики

  • Вес осветителя - 0.7кг
  • Вес комплекта в кейсе - 3.9кг

Комплектация

Комплектация:

  • Осветитель TL60 – 2 шт
  • Сетевой адаптер – 2 шт
  • Сетевой кабель питания АС 5 м – 2 шт
  • Держатель сетевого адаптера на липучке (фиксирующая база и клипса-держатель) – 2 шт
  • Клипса-зажим пластиковый – 2 шт
  • Кабель RG45 DMX – 2 шт
  • Тросик металлический – 4 шт
  • Пульт дистанционного управления RC-R9 – 1 шт
  • Кейс для хранения – 1 шт
  • Руководство по эксплуатации и гарантийный талон

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