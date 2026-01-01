Grifon FLU-224 2OB набор люминесцентного освещения 224 Вт с двумя октобоксами

Флуоресцентные лампы 28W с цоколем E27 имеют цветовую температуру 5600K и устанавливаются в патрон, который на задней панели имеет управление группами источников света, можно задействовать две или все четыре лампы одновременно.
Софтбокс без байонета. Установка осуществляется непосредственно в патрон без переходников.
Технические характеристики стойки:
- стойка трехступенчатая, диаметры труб 20-23-27 мм
- стандартный адаптер 5/8 дюйма для крепления студийного оборудования с резьбой 1/4 дюйма
- вес, кг – 1,2
- максимальная нагрузка – 5 кг