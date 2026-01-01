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Grifon FLU-224 2OB набор люминесцентного освещения 224 Вт с двумя октобоксами

Grifon FLU-224 2OB набор люминесцентного освещения 224 Вт с двумя октобоксами

Grifon
Артикул: NVF-2954

Grifon FLU-224 2OB – комплект на основе флуоресцентных ламп. Подойдет для фотографов, занимающихся предметной фотосъемкой и съемкой для электронных каталогов, а также для пользователей, кто снимает видеоролики для своего канала. Комплект можно использовать для работы с фотобоксами и предметными столами. В комплектацию входят удобные стойки без амортизации, максимальной высотой 2 м и два октобокса диаметром 60 см.

Описание

Флуоресцентные лампы 28W с цоколем E27 имеют цветовую температуру 5600K и устанавливаются в патрон, который на задней панели имеет управление группами источников света, можно задействовать две или все четыре лампы одновременно.

Софтбокс без байонета. Установка осуществляется непосредственно в патрон без переходников.

Технические характеристики стойки:

  • стойка трехступенчатая, диаметры труб 20-23-27 мм
  • стандартный адаптер 5/8 дюйма для крепления студийного оборудования с резьбой 1/4 дюйма
  • вес, кг – 1,2
  • максимальная нагрузка – 5 кг

 

Комплектация

 

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