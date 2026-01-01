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FST SD-12 LED комплект постоянного света
FST SD-12 LED комплект постоянного света
FST SD-12 LED комплект постоянного света
FST SD-12 LED комплект постоянного света

FST SD-12 LED комплект постоянного света

FST
Артикул: DAN-2895

FST SD-12 LED легкий и компактный комплект постоянного света на базе одного светодиодного осветителя и стойки.

Цветовая температура прибора 5500 К, световой поток 1400 Лм, мощность 14 Вт. Осветитель выделяет минимальное количества тепла и потребляет минимальное количество энергии. Идеальное решение для различного вида фото- и видеосъемки. Прибор комплектуется белым диффузором для получения мягкого света. Осветитель прост и надежен в эксплуатации. Его можно установить на комплектную стойку или держать в руке. Предусмотрена регулировка угла наклона осветителя. Вес - 0, 95 кг.

Описание

Технически характеристики:

  • Мощность, Вт - 14
  • Световой поток, Лм - 1400
  • Цветовая температур, К - 5500
  • Высота стойки, см - 50
  • Количество светодиодов - 32

Комплектация

  • Светодиодный осветитель - 1 шт.
  • Стойка - 1 шт.
  • Белый диффузор - 1 шт.

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