FST FK-6060 комплект постоянного света

Артикул: DAN-2892

FST FK-6060 готовый комплект постоянного света.

Цветовая температура 5500 К. Рекомендуется использовать для портретной и предметной съемки, для съемки интервью и небольших видеороликов. Комплект состоит из люминесцентного осветителя мощностью 85 Вт, софтбокса 60х60 см и телескопической стойки высотой 2,1 м. Этот комплект можно рекомендовать как качественное и недорогое оборудование для начинающих фотографов и видеографов.