FST FK-6060 комплект постоянного света

Технические характеристики:
- цветовая температура, К - 5500
- тип лампы – люминесцентная
- цоколь - Е27
- мощность, Вт - 85
- размер софтбокса, см - 60х60
- максимальная высота стойки, м - 2,1
Москва
Малая Семеновская 3с6
FST FK-6060 готовый комплект постоянного света.
Цветовая температура 5500 К. Рекомендуется использовать для портретной и предметной съемки, для съемки интервью и небольших видеороликов. Комплект состоит из люминесцентного осветителя мощностью 85 Вт, софтбокса 60х60 см и телескопической стойки высотой 2,1 м. Этот комплект можно рекомендовать как качественное и недорогое оборудование для начинающих фотографов и видеографов.
Технические характеристики:
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