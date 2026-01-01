images
images
FST FK-6060 комплект постоянного света
FST FK-6060 комплект постоянного света

FST FK-6060 комплект постоянного света

FST
Артикул: DAN-2892

FST FK-6060 готовый комплект постоянного света.

Цветовая температура 5500 К. Рекомендуется использовать для портретной и предметной съемки, для съемки интервью и небольших видеороликов. Комплект состоит из люминесцентного осветителя мощностью 85 Вт, софтбокса 60х60 см и телескопической стойки высотой 2,1 м. Этот комплект можно рекомендовать как качественное и недорогое оборудование для начинающих фотографов и видеографов.

Описание

Технические характеристики:

  • цветовая температура, К - 5500
  • тип лампы – люминесцентная
  • цоколь - Е27
  • мощность, Вт - 85
  • размер софтбокса, см - 60х60
  • максимальная высота стойки, м - 2,1

Комплектация

  • Осветитель - 1 шт.
  • Софтбокс - 1 шт.
  • Стойка - 1 шт.

Полезные ссылки

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

С этим товаром покупают

Lastolite LB5921 фотофон складной черный/белый 180х210 см
Арт. DAN-0209
Lastolite LB5921 фотофон складной черный/белый 180х210 см
Наличие
в наличии 1-3 шт

Lastolite LB5921 – складной тканевый фон размером 180х210 см. Изготовлен из фирменной ткани, устойчивой к образованию складок, выцветанию и порче в следствии многократного cгибания. Каркас выполнен из прочной высококачественной стали, которая позволяет быстро складывать и раскладывать фон. Также его можно использовать, как опору. Фон укомплектован прорезиненным чехлом.

41 990 ₽
В корзину
Fotokvant SBR-100100BW быстрораскладной софтбокс 100х100 см с адаптером Bowens
Fotokvant SBR-100100BW быстрораскладной софтбокс 100х100 см с адаптером Bowens
Fotokvant SBR-100100BW быстрораскладной софтбокс 100х100 см с адаптером Bowens
Арт. DAN-1664
Fotokvant SBR-100100BW быстрораскладной софтбокс 100х100 см с адаптером Bowens
Наличие
в наличии 1-3 шт

Быстрораскладной софтбокс с зонтичным механизмом Fotokvant SBR-100100BWразмер - 100х100 см.

Раскладывается быстро как зонт, но в отличие от зонта, софтбокс дает более равномерное освещение и меньшие потери света. Софтбокс изготовлен из жаропрочной ткани, внешний цвет - черный, внутри - серебристый. Байонет - Bowens.

7 870 ₽
В корзину
-10 %
Falcon Eyes FEST-083/W-803 трехсекционная алюминиевая стойка для освещения
Арт. VBR-510
Falcon Eyes FEST-083/W-803 трехсекционная алюминиевая стойка для освещения
Наличие
более 10 шт
до конца распродажи 2 дн, 13 ч

Falcon Eyes ST-083/W-803 – легкая стойка из алюминия без амортизатора. Предназначена для установки осветительных приборов со стандартным креплением диаметром 5/8". Вес 0,95 кг, головка 5/8", резьба 1/4" и 3/8", имеет пластиковые винтовые зажимы. Максимальная нагрузка – 2 кг.

-10 %970 ₽
870 ₽
В корзину
-10 %
Falcon Eyes CinemaPRO VT-1695 видеоштатив
Falcon Eyes CinemaPRO VT-1695 видеоштатив
Falcon Eyes CinemaPRO VT-1695 видеоштатив
Арт. DAN-3437
Falcon Eyes CinemaPRO VT-1695 видеоштатив
Наличие
более 10 шт
до конца распродажи 6 дн, 16 ч

Универсальный штатив-монопод Falcon Eyes CinemaPRO VT-1695.

Штатив-монопод с выдвижной центральной колонной. Максимальная нагрузка - 9 кг, максимальная нагрузка на голову - 4 кг. Максимальная высота - 176 см, четыре секции ног, пузырьковый уровень, чехол. Вес - 2,05 кг.

-10 %6 890 ₽
6 200 ₽
В корзину
Boya BY-K1 переходник-адаптер с разъёмом для устройств Apple
Арт. MTG-0354
Boya BY-K1 переходник-адаптер с разъёмом для устройств Apple
Наличие
более 10 шт

Переходник-адаптер предназначен для подключения беспроводных микрофонных систем к устройствам Apple.

1 590 ₽
В корзину

Видео

Обзор светодиодных панелей Phottix M500R и M1000R RGB Panel LED Light
Обзор светодиодных панелей Phottix M500R и M1000R RGB Panel LED Light
Нереальная Реальность своими руками. МК фоторежиссёра Владимира Бероева
Нереальная Реальность своими руками. МК фоторежиссёра Владимира Бероева
Профессиональные штативы для видеосъемки QZSD Q520 и QZSD Q630. Обзор и сравнение
Профессиональные штативы для видеосъемки QZSD Q520 и QZSD Q630. Обзор и сравнение
Маргарет Бурк-Уайт — легенда фронтовой фотожурналистики ХХ века
Маргарет Бурк-Уайт — легенда фронтовой фотожурналистики ХХ века
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.