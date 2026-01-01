Fotokvant LK-2x5070 KIT комплект видеосвета с регулируемой мощностью и температурой

Комплект предназначен для небольших студий фото- и видеосъемки.
Круглый светодиодный осветитель мощностью 48 W. На задней панели имеет два регулятора. Один изменяет цветовую температуру, а другой мощность светового потока.
Питание прибора может осуществляться как от батарей Sony NP-F 550/750/970, так и от сети через адаптер.
Осветитель имеет возможность регулировки мощности и цветовой температуры. Цветовая температура может изменяться от 3200 до 6000 К.
Раскладные софтбоксы размером 50х70 см, поставляемые в комплекте, дают возможность получить мягкий световой поток. Применяются при портретной и макросъемке.
Для установки оборудования в комплекте предусмотрены две легкие стойки Fotokvant LS-2100.
Технические характеристики стойки:
- стойка трехступенчатая, диаметры труб 20-23-27 мм
- стандартный адаптер 5/8 дюйма для крепления студийного оборудования с резьбой 1/4 дюйма
- вес, кг - 1,2
- максимальная нагрузка - 5 кг