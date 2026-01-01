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Fotokvant LK-2x5070 KIT комплект видеосвета с регулируемой мощностью и температурой
Fotokvant LK-2x5070 KIT комплект видеосвета с регулируемой мощностью и температурой
Fotokvant LK-2x5070 KIT комплект видеосвета с регулируемой мощностью и температурой
Fotokvant LK-2x5070 KIT комплект видеосвета с регулируемой мощностью и температурой
Fotokvant LK-2x5070 KIT комплект видеосвета с регулируемой мощностью и температурой

Fotokvant LK-2x5070 KIT комплект видеосвета с регулируемой мощностью и температурой

Fotokvant
Артикул: DAN-3450

Комплект видеосвета Fotokvant LK-2x5070 KIT с регулируемой мощностью и температурой от 3200 до 6000 К.

Комплект студийного освещения на базе двух светодиодных осветителей Fotokvant LED-48SB с софтбоксами размером 50х70 см и двух стоек Fotokvant LS-2100. Общая мощность 96 Вт. 

Описание

Комплект предназначен для небольших студий фото- и видеосъемки.

Круглый светодиодный осветитель мощностью 48 W. На задней панели имеет два регулятора. Один изменяет цветовую температуру, а другой мощность светового потока. 

Питание прибора может осуществляться как от батарей Sony NP-F 550/750/970, так и от сети через адаптер.

Осветитель имеет возможность регулировки мощности и цветовой температуры. Цветовая температура может изменяться от 3200 до 6000 К.

Раскладные софтбоксы размером 50х70 см, поставляемые в комплекте, дают возможность получить мягкий световой поток. Применяются при портретной и макросъемке.

Для установки оборудования в комплекте предусмотрены две легкие стойки Fotokvant LS-2100.

Технические характеристики стойки:

  • стойка трехступенчатая, диаметры труб 20-23-27 мм
  • стандартный адаптер 5/8 дюйма для крепления студийного оборудования с резьбой 1/4 дюйма
  • вес, кг - 1,2
  • максимальная нагрузка - 5 кг

Комплектация

  • Осветителей Fotokvant LED-48SB - 2 шт.
  • Квадробокс 50х70 см - 2 шт.
  • Стойки Fotokvant LS-2100 - 2 шт.


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