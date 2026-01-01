Fotokvant LED-2U KIT комплект постоянного света

Описание

В комплекте используются светодиодные лампы с цоколем Е27 и мощностью 25 Вт, которые подходят для различных осветителей постоянного света. Также могут быть использованы, как пилотный свет для студийных вспышек. CRI 95+. Имеют низкое тепловыделение.

Просветной фотозонт позволяет получить мягкий рассеянный свет, равномерно и одинаково освещающий все поверхности объекта. Отлично подходит для съемки на выезде. Применяется при фотографии на документы, в маленьких помещениях, а также в репортажной съемке.

Трехсекционная, легкая студийная стойка без амортизации, оснащена фиксаторами-клипсами. Цвет - черный. Максимальная высота - 210 см. Минимальная - 82 см. Длина в сложенном состоянии - 72 см.

Технические характеристики стойки:

диаметры труб - 20-23-27 мм

стандартный адаптер 5/8" для крепления студийного оборудования с резьбой 1/4"

вес - 1,2 кг

максимальная нагрузка - 5 кг







