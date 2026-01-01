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Fotokvant LED-2U KIT комплект постоянного света
Fotokvant LED-2U KIT комплект постоянного света
Fotokvant LED-2U KIT комплект постоянного света
Fotokvant LED-2U KIT комплект постоянного света
Fotokvant LED-2U KIT комплект постоянного света
Fotokvant LED-2U KIT комплект постоянного света
Fotokvant LED-2U KIT комплект постоянного света

Fotokvant LED-2U KIT комплект постоянного света

Fotokvant
Артикул: DAN-5388

Комплект постоянного света Fotokvant LED-2U KIT.

Комплект мощностью 50 Вт. Состоит из двух стоек Fotokvant LS-2100 высотой 2,1 метра с патронами Fotokvant RLH-1 под цоколь Е27, в которые вкручиваются лампы Fotokvant BLD-25B мощностью 25 Вт каждая. Так же в комплекте два просветных зонта Fotokvant U-84T диаметром 84 см. Для удобства транспортировки и хранения комплект поставляется в сумке.

Описание

В комплекте используются светодиодные лампы с цоколем Е27 и мощностью 25 Вт, которые подходят для различных осветителей постоянного света. Также могут быть использованы, как пилотный свет для студийных вспышек. CRI 95+. Имеют низкое тепловыделение.

Просветной фотозонт позволяет получить мягкий рассеянный свет, равномерно и одинаково освещающий все поверхности объекта. Отлично подходит для съемки на выезде. Применяется при фотографии на документы, в маленьких помещениях, а также в репортажной съемке.

Трехсекционная, легкая студийная стойка без амортизации, оснащена фиксаторами-клипсами. Цвет - черный. Максимальная высота - 210 см. Минимальная - 82 см. Длина в сложенном состоянии - 72 см. 

Технические характеристики стойки:

  • диаметры труб - 20-23-27 мм
  • стандартный адаптер 5/8" для крепления студийного оборудования с резьбой 1/4"
  • вес - 1,2 кг
  • максимальная нагрузка - 5 кг

 



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