Fotokvant LED-2U KIT комплект постоянного света

В комплекте используются светодиодные лампы с цоколем Е27 и мощностью 25 Вт, которые подходят для различных осветителей постоянного света. Также могут быть использованы, как пилотный свет для студийных вспышек. CRI 95+. Имеют низкое тепловыделение.
Просветной фотозонт позволяет получить мягкий
Трехсекционная, легкая студийная стойка без амортизации, оснащена фиксаторами-клипсами. Цвет - черный. Максимальная высота - 210 см. Минимальная - 82 см. Длина в сложенном состоянии - 72 см.
Технические характеристики стойки:
- диаметры труб - 20-23-27 мм
- стандартный адаптер 5/8" для крепления студийного оборудования с резьбой 1/4"
- вес - 1,2 кг
- максимальная нагрузка - 5 кг